Prefeitura finaliza pavimentação asfáltica de mais um trecho da rua Otaviano Neto, no Setor Luzia Abranches

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 08h36

A Prefeitura de Jaru concluiu, nesta quinta-feira (05), a pavimentação asfáltica da rua Otaviano Neto, no trecho compreendido entre a avenida Florianópolis e o final da via, no Setor Luzia Abranches.

A obra foi realizada com recursos financeiros próprios da Prefeitura, incluindo mão de obra e maquinários, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp. A iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à ampliação da infraestrutura e à melhoria da mobilidade urbana de Jaru.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou a conclusão dos serviços e ressaltou os investimentos realizados no asfaltamento de ruas e avenidas em diferentes regiões da cidade. “Já ultrapassamos, neste ano, a marca de 30 quilômetros de vias asfaltadas em Jaru. São obras que fazem a diferença no dia a dia da população, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança, valorização dos imóveis e qualidade de vida para os moradores”, destacou.