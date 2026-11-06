Fórum Estadual de Cultura tem início nesta sexta-feira, 6, em Jaru, e debate os próximos 10 anos da cultura em Rondônia

Por Gregori Rodrigues

Publicada em 06/11/2026 às 16h12

O III Fórum Estadual de Cultura de Rondônia teve início nesta sexta-feira (6), em Jaru, reunindo delegados eleitos para a 7ª Conferência Estadual de Cultura e representantes do setor cultural para discutir os caminhos e as prioridades da cultura rondoniense para os próximos 10 anos. Com o tema “Construindo os próximos 10 anos da Cultura”, o encontro segue até domingo (8), com atividades voltadas à construção e consolidação do Plano Estadual de Cultura (PEC).

Durante os três dias de programação, os participantes discutem os ajustes finais da minuta do Plano Estadual de Cultura, revisam diretrizes e objetivos estratégicos e trabalham na definição de metas que deverão orientar as políticas culturais do estado na próxima década. A programação prevê grupos de trabalho, rodas de conversa, contribuições em plenária e deliberações finais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o planejamento e a participação dos diferentes segmentos culturais na construção de políticas públicas para o estado é fundamental. “É importante ouvir quem faz cultura nos municípios e construir políticas públicas que valorizem as manifestações culturais, incentivem os artistas e ampliem as oportunidades para o setor. Esse planejamento é fundamental para garantir avanços e fortalecer a cultura em Rondônia”, salientou.

Plano Estadual de Cultura orienta planejamento para a próxima década

A construção do Plano Estadual de Cultura é um dos principais objetivos do fórum. A proposta é transformar as contribuições apresentadas ao longo dos fóruns e conferências em diretrizes e metas concretas, considerando as diferentes realidades culturais e territoriais de Rondônia. O documento deverá orientar o planejamento, a implementação e o acompanhamento das políticas públicas culturais, fortalecendo a cultura como política de Estado.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Godofredo Neto, ressaltou que o fórum representa um momento importante de participação e construção coletiva. “O Plano Estadual de Cultura precisa refletir a diversidade de Rondônia e as necessidades de quem vive e trabalha com cultura em nossos municípios. Este fórum permite reunir diferentes experiências, ouvir os representantes do setor e construir propostas que possam orientar as ações e as políticas culturais pelos próximos dez anos.”

O presidente do Conselho Estadual de Política Cultural de Rondônia (CEPC/RO), Édier William, destacou a importância da participação dos diferentes segmentos na construção do plano. “O III Fórum Estadual de Cultura é um espaço fundamental para ouvir quem faz cultura em Rondônia e construir, coletivamente, os caminhos para o setor. Queremos que as demandas dos municípios, dos artistas, dos produtores e das comunidades estejam presentes na construção do Plano Estadual de Cultura. Defendemos que esse diálogo se traduza em políticas públicas permanentes, com recursos, participação social e oportunidades que cheguem a todos municípios de Rondônia.”

Conselho Estadual de Política Cultural realiza reunião em Jaru

Como parte da agenda institucional que antecedeu o fórum, o Conselho Estadual de Política Cultural de Rondônia (CEPC/RO) realizou, na quinta-feira (5), a 6ª Reunião Ordinária de 2026. O encontro foi presidido por Édier William e reuniu conselheiros para discutir pautas relacionadas à gestão e ao acompanhamento das políticas culturais.

Entre os assuntos abordados estiveram o relatório de aplicação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Plano de Aplicação dos Recursos (PAR) referente ao segundo ciclo da política, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027 e a proposta de reorganização do Conselho. Também foram analisados pareceres, incluindo o processo de tombamento do Sobrado Albino Henrique, também conhecido como Sobrado Episcopal ou Casa do Bispo, marco histórico localizado no centro de Porto Velho.