Circuito Científico 2026: estudantes do Ensino Médio da escola Brasília realizam mostra de pesquisa e inovação

Por Amanda Ferreira

Publicada em 06/11/2026 às 16h07

A Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Brasília (EEEMTI Brasília), em Porto Velho, realiza, entre quarta-feira (4) e sexta-feira (6), o Circuito Científico 2026, uma mostra de conhecimentos, pesquisas e inovações desenvolvidas pelos estudantes do Ensino Médio. A programação reúne palestras, oficinas, atividades científicas e apresentações, com a realização da Feira de Ciências e Mostra Científica PopMédio, que integra o IV Congresso de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONECTA), promovido pela Universidade Federal de Rondônia (Unir), com apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e em parceria com o Circuito Científico da escola.

O destaque da programação ocorre nesta sexta-feira (6), com a Exposição Pública dos Projetos Experimentais. Durante a atividade, os estudantes apresentam seus trabalhos à comunidade escolar, aos avaliadores convidados e aos visitantes, compartilhando os resultados de pesquisas, experiências e projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas científicas aproximam os estudantes da pesquisa e ampliam as oportunidades de aprendizagem. “A participação em atividades científicas estimula a curiosidade, incentiva a busca por novos conhecimentos e contribui para o desenvolvimento de habilidades importantes para a formação dos estudantes”, salientou.

O titular da Seduc, Alisson Maia, enfatizou que feiras e exposições científicas valorizam o protagonismo estudantil e aproximam a teoria da prática. “Essas iniciativas permitem que os estudantes compartilhem suas pesquisas, apresentem suas descobertas e apliquem os conhecimentos adquiridos em sala de aula.”

O diretor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Propesq) da Unir, Lucas Khalil, destacou a importância da parceria entre as instituições para ampliar a participação das escolas na feira científica. “A integração entre a universidade e a educação básica aproxima os estudantes da pesquisa, incentiva a produção científica e possibilita o intercâmbio de conhecimentos. A expectativa é ampliar a participação de outras instituições de ensino nas próximas edições.”

A estudante Alana Santos, do 3º ano do Ensino Médio, enfatizou a satisfação em participar do Circuito Científico e a importância de apresentar um projeto voltado à sustentabilidade. “É um prazer participar do Circuito Científico e ter a oportunidade de compartilhar nosso projeto com outras pessoas. Nosso trabalho mostra como o óleo de cozinha usado pode ser reaproveitado na produção de sabão, evitando o descarte inadequado e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Além disso, é uma forma de conscientizar a comunidade sobre a importância de pequenas atitudes sustentáveis.”

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia, quarta-feira (4), a programação contou com a cerimônia de abertura, palestras e oficinas temáticas destinadas aos estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio. As atividades abordaram temas como astronomia, fungos, física, programação, plantas medicinais e engenharia. Na quinta-feira (5), foram realizadas palestras e oficinas sobre saúde mental, primeiros socorros e tecnologias na saúde. A programação também incluiu a preparação de experimentos científicos e a exposição de banners dos projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).