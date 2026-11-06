Rua Vasco da Gama recebe drenagem e 390 metros de pavimentação no bairro Três Marias

Por Thaís Alves

Publicada em 06/11/2026 às 16h31

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realizou a pavimentação de 390 metros da rua Vasco da Gama, no bairro Três Marias. O serviço foi executado após a conclusão das intervenções de drenagem, etapa necessária para preparar a via e melhorar o escoamento das águas pluviais.

Antes de receber o asfalto, a rua passou por obras de drenagem em um trecho de 300 metros, entre a rua Flamengo e o tributário do canal Tancredo Neves.

Durante os trabalhos, foram instalados 160 metros de manilhas, além de quatro bocas de lobo, três poços de visita e uma boca de ala. As estruturas permitem captar e direcionar a água da chuva, contribuindo para melhorar o funcionamento do sistema de drenagem.

Com a conclusão dessa etapa, as equipes da Seinfra deram início aos serviços de pavimentação, ampliando as condições de circulação na via e facilitando o deslocamento dos moradores.

O prefeito Léo Moraes destacou que as intervenções buscam melhorar a infraestrutura dos bairros e oferecer melhores condições de mobilidade à população.

“Nosso compromisso é levar melhorias para as comunidades, com obras que garantam ruas mais estruturadas, segurança no deslocamento e mais qualidade de vida para os moradores”.

A execução dos serviços de drenagem antes da pavimentação é importante para preparar a estrutura da via e reduzir problemas relacionados ao acúmulo de água após a conclusão do asfalto.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, ressaltou a importância de realizar essas etapas antes da aplicação do pavimento.

“Nosso trabalho é preparar as ruas para receber a pavimentação, evitando problemas futuros”.

A intervenção integra as ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, com serviços de drenagem e pavimentação que buscam proporcionar melhores condições de circulação e mais conforto aos moradores do bairro Três Marias.