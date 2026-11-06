Profissionais de saúde recebem capacitação para aprimorar diagnóstico e tratamento da tuberculose

Por Taiana Mendonça

Publicada em 06/11/2026 às 16h04

Com o objetivo de intensificar as ações de vigilância, diagnóstico e tratamento no município, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza nestes dias 5 e 6 de novembro uma capacitação básica em manejo clínico da tuberculose voltada para médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde (APS). A iniciativa faz alusão ao Dia Nacional de Combate à Tuberculose, celebrado em 17 de novembro.

O treinamento ocorre no auditório da Semusa, estruturado em turmas nos períodos matutino e vespertino. A programação serve como uma importante ferramenta de Educação Permanente em Saúde, contando com a facilitação da médica referência em tuberculose do município, Patrícia Guedes Torres, que conduz as instruções sobre o manejo clínico, diagnóstico e tratamento. A iniciativa prepara as equipes da ponta para identificar rapidamente os sintomas e quebrar a cadeia de transmissão do bacilo na rede municipal.

O prefeito Léo Moraes destacou que a qualificação contínua das equipes é fundamental para garantir um atendimento ágil e humanizado à população, aproximando os serviços de saúde das reais necessidades da comunidade porto-velhense.

Profissionais de saúde recebem orientações para identificar sintomas e agilizar o diagnóstico da tuberculose

“Investir na capacitação dos nossos profissionais é cuidar diretamente de quem mais precisa. Quando preparamos médicos e enfermeiros para identificar a tuberculose logo nos primeiros sinais, conseguimos iniciar o tratamento precocemente, salvar vidas e proteger nossa população”, enfatizou o prefeito.

Atenção aos sintomas

Durante a capacitação, os participantes são orientados a redobrar a atenção para sinais clínicos que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia dos consultórios. A coordenadora municipal do Programa da Tuberculose, Nilda de Oliveira Barros, explica que o foco é fazer com que o profissional pense na doença diante de quadros persistentes. “Se o paciente chega à unidade de saúde com tosse por mais de três semanas, falta de apetite, emagrecimento sem justificativa de dieta, fraqueza e muita sudorese noturna, o profissional capacitado já acende o alerta para investigar a tuberculose. O objetivo é identificar o sintomático respiratório e fechar o diagnóstico o mais rápido possível”, pontua Nilda.

O enfermeiro Gustavo Barbosa Framil, que participa da qualificação pela Atenção Básica, ressalta a relevância da iniciativa para o dia a dia nas unidades. “Essa capacitação é essencial por conta das necessidades que enfrentamos na ponta, permitindo fazer uma busca ativa mais eficiente, quebrar as correntes de transmissão e proporcionar uma saúde cada vez melhor para a nossa população, caminhando junto com as metas do Ministério da Saúde para eliminar a doença”, avalia o enfermeiro.

A secretária municipal de Saúde, Sandra, reforça que o engajamento das equipes da Atenção Primária é a principal barreira contra o avanço da doença, reiterando o compromisso da gestão em estruturar a rede para o diagnóstico ágil e o acompanhamento humanizado dos pacientes.