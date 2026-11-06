Cidade Limpa mantém serviços de limpeza em diferentes regiões de Porto Velho nesta sexta-feira (6)

Por Renata Beccária

Publicada em 06/11/2026 às 16h18

Os serviços de limpeza urbana continuam nesta sexta-feira (6) em diferentes regiões de Porto Velho. As equipes da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), atuam em várias frentes de trabalho para manter ruas, avenidas e espaços públicos limpos. As ações fazem parte do programa Cidade Limpa, desenvolvido pela gestão municipal.

Nesta sexta-feira (6), os mutirões de limpeza estão concentrados no Cristal da Calama, na avenida Jorge Teixeira e na Praça Esperança da Comunidade. A avenida Jorge Teixeira recebe três equipes, responsáveis por atender diferentes trechos da via. Os serviços incluem capinagem, raspagem, varrição e retirada de vegetação, conforme as necessidades de cada local.

Além dos mutirões, o serviço de roço está programado para o Cristal da Calama e a avenida Jorge Teixeira. O canteiro central da Jorge Teixeira também recebe uma equipe responsável pelo recolhimento de resíduos, como parte dos trabalhos de conservação da área.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da continuidade dos serviços para manter a limpeza urbana em diferentes regiões do município.

“O Cidade Limpa foi criado para dar continuidade aos cuidados com Porto Velho. Queremos uma cidade bem cuidada, com espaços públicos em melhores condições para quem mora, trabalha e circula por nossas ruas. Esse é um compromisso que precisa estar presente no dia a dia da gestão”.

Equipes de limpeza ampliam os serviços de manutenção e conservação em diferentes pontos da capital

As atividades também são realizadas durante a noite. Nesse período, as equipes atuam nas avenidas Pinheiro Machado e Nações Unidas, ampliando os horários de atendimento e a presença dos serviços em outros pontos da capital.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou que a distribuição das equipes considera as demandas de cada região e os tipos de serviços necessários.

“Temos equipes distribuídas em diferentes pontos da cidade, cada uma com uma atividade específica. Enquanto algumas realizam os mutirões, outras ficam responsáveis pelo roço e pelo recolhimento dos resíduos. Esse planejamento permite atender várias localidades no mesmo dia e dar sequência ao cronograma de limpeza”.

Os resultados dos serviços também podem ser acompanhados pelo Limpômetro 2026, ferramenta que reúne os indicadores das ações executadas no município. Conforme os dados apresentados no painel, Porto Velho já contabiliza 8.002 quilômetros de limpeza de ruas, 1.382 bocas de lobo limpas, 2.282 metros de canais limpos e 56.123 toneladas de materiais recolhidos.

Os números demonstram a abrangência dos trabalhos realizados ao longo do ano, que incluem a manutenção de ruas e espaços públicos, além da limpeza de estruturas de drenagem. A retirada de resíduos das vias, bocas de lobo e canais também contribui para evitar obstruções e reduzir os problemas provocados pelo acúmulo de lixo, especialmente durante o período chuvoso.