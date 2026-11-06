TRT-14 participa de encontro nacional sobre inovação e futuro do Judiciário

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 06/11/2026 às 16h24

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participa do V Encontro Nacional dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário, realizado nesta semana, em Curitiba (PR). A instituição está representada pelo presidente, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; pelo vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo; pela diretora da Escola Judicial do TRT-14 (Ejud-14), desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima e pelo secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda. O evento reuniu representantes de diferentes ramos da Justiça para debater estratégias de prevenção de conflitos, inovação e os desafios futuros do Poder Judiciário.

Promovido conjuntamente pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-9) e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o encontro reúne magistrados(as), servidores(as), pesquisadores(as), representantes de instituições públicas, da iniciativa privada e especialistas de diferentes áreas do conhecimento.

A programação inclui conferências, painéis simultâneos, apresentações de experiências inovadoras e atividades imersivas, com foco no compartilhamento de conhecimentos e na construção colaborativa de soluções para os desafios enfrentados pelo Judiciário.

Inteligência e prevenção de conflitos

Os Centros de Inteligência do Poder Judiciário atuam na identificação de problemas recorrentes que podem gerar grande quantidade de processos judiciais. A proposta é antecipar soluções, promover o diálogo entre instituições e desenvolver estratégias que contribuam para reduzir a judicialização e melhorar a prestação dos serviços à sociedade.

Nesse contexto, o encontro destaca a importância dos chamados estudos de futuro, que permitem identificar tendências, construir cenários e orientar decisões institucionais mais conscientes e estratégicas.

A iniciativa também estimula a troca de experiências entre tribunais, fortalecendo a cooperação e a busca por práticas inovadoras capazes de tornar a Justiça mais eficiente, acessível e preparada para responder às necessidades da população.

Cooperação e inovação no Judiciário

A participação do TRT-14 no encontro integra os esforços institucionais voltados ao aprimoramento da gestão, à inovação e à melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade de Rondônia e do Acre.

Para o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, a inovação deve estar diretamente relacionada ao planejamento institucional e à capacidade de antecipar os desafios da Justiça.

“A inovação não se resume à adoção de novas tecnologias. Ela está na forma como pensamos a Justiça, identificamos problemas e construímos soluções para a sociedade. Recentemente, aprovamos nosso Planejamento Estratégico Participativo para 2027–2032, resultado de um amplo processo de escuta e construção coletiva. Participar de encontros como este nos permite ampliar essa visão, conhecer experiências de outros tribunais e fortalecer uma gestão que não apenas responda às demandas atuais, mas também esteja preparada para os desafios do futuro”, destacou o presidente.

>> Leia também: Tribunal Pleno do TRT-14 aprova Planejamento Estratégico Participativo 2027–2032.

O vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, ressaltou a importância da inteligência institucional e da cooperação entre os tribunais para transformar o planejamento em ações concretas.

“Planejar o futuro do Judiciário exige compreender as transformações da sociedade e buscar novas formas de atuação. A troca de experiências e o uso da inteligência institucional nos ajudam a identificar desafios comuns, prevenir conflitos e aperfeiçoar nossos processos de trabalho. No TRT-14, temos buscado construir esse caminho de forma participativa, valorizando o conhecimento de magistrados e servidores e colocando a inovação a serviço de uma Justiça mais eficiente, acessível e humanizada”, afirmou.

Ao acompanhar os debates sobre inteligência institucional, prevenção de conflitos e estudos de futuro, o TRT-14 reafirma o compromisso de transformar o planejamento estratégico em iniciativas concretas, fortalecendo a cooperação entre instituições e a construção de uma Justiça do Trabalho cada vez mais preparada para as necessidades da sociedade.