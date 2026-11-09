Professor Nazareno, conhecido por suas opiniões provocadoras, escreve: “E o ‘rei’ cantou na cidade lixo”

Por Professor Nazareno

Publicada em 09/11/2026 às 08h10

Roberto Carlos sempre foi chamado de “rei” da MPB desde a época da Jovem Guarda, nos meados da década de 1960. Por onde passa, esse capixaba de Cachoeiro do Itapemirim sempre atraiu multidões com as suas músicas melosas e dramáticas. Roberto resolveu cantar por aqui pela segunda vez, já que há uns 50 anos ele já tinha passado por Porto Velho, hoje Bolsonarópolis. Cantar aqui já pode ser sinal de decadência, pois o rincão continua brega e atrasado. Com 85 anos de idade, Roberto hoje não é nem a sombra daquele rapaz cabeludo que embalou tantas “jovens tardes de domingo” pelo Brasil afora. Com a voz rouca e já um pouco desafinada e sem fazer sucesso como outrora, ele é só mais um senhor idoso cantando para outros idosos. Não fui ao show. Não tive ânimo de me aventurar em filas quilométricas sem nenhum conforto. É que sou um velho também.

Além do mais, os preços dos ingressos eram absurdamente caros. Agiotas e outros espertalhões devem ter faturado muito dinheiro. Com somente umas duas ou três músicas, e mesmo assim das antigas, que se conseguem ouvi-las, não valeria a pena gastar tanto dinheiro. E mesmo que cantasse essas canções no show, jamais seriam iguais como foram gravadas e que faziam sucesso. Duvido que com seus 85 anos, Roberto Carlos consiga hoje cantar com a mesma emoção e a mesma ternura músicas como Cavalgada, Rotina, Detalhes, A Montanha e mais algumas outras poucas. É muito mais confortável e bem mais barato ficar em casa e ligar o som para ouvir as belas canções gravadas com emoção, com romantismo e com a voz firme que embalava multidões. Os jovens de hoje estão mudados: muitos preferem Funk, sertanejo universitário e Trap. Roberto é para os velhos.

E tomara que este rei não tenha tido a infeliz ideia de querer conhecer a cidade para dar umas voltinhas. Bolsonarópolis não é mais a mesma cidade da década de 70 do século passado, quando o cantor esteve aqui pela última vez. Meio século já se passou e incrivelmente tudo por aqui está muito pior. Em 1976, por exemplo, ainda se pescavam jatuaranas ali no pátio da EFMM. A capital de Rondônia era naquela época uma cidade muito mais limpa e organizada do que é hoje. Se o “rei” deu umas voltinhas, deve ter passado pelo “açougue” João Paulo Segundo na zona sul da cidade. E que bom que ele não precisou usar os “serviços” prestados ali. O avião que o trouxe de Rio Branco foi talvez o único que pousou no acanhado aeroporto naquele dia. Bolsonarópolis quase não tem voos regulares para outras capitais do país e além disso as passagens são caríssimas.

Em 1976 a cidade tinha um porto até razoável na beira do rio Madeira. Hoje nem isso existe mais. O “rei” ficaria envergonhado em ver aquele barranco íngreme, liso, escorregadio e cheio de urubus, que os “turistas” usam. E havia mais limpeza nas ruas. Embora a oferta de água potável já fosse precária, o percentual da rede de esgotos e de saneamento básico era bem maior do que é hoje em dia. Naquele ano não existia o ITB, Instituto Trata Brasil, assim essa capital não era considerada a pior do Brasil em IDH. O Território de Rondônia vivia numa ditadura militar, por isso já era da extrema-direita. Época boa em que as festas juninas da cidade eram realizadas em junho, julho em vez de setembro. A Semana Santa em Rondônia era em março, abril e não em outubro e novembro. Torcendo para que não tenham oferecido tacacá, bolo moca ou bombom de castanha e de cupuaçu para o astro do iê-iê-iê, que nunca mais virá a Rondônia. E o calor?

*Foi Professor em Porto Velho.