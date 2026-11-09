Homem é preso acusado de bater e trancar esposa que fazia live no tiktok

Por jaruonline.com

Publicada em 09/11/2026 às 08h50

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite deste domingo (8), suspeito de violência doméstica contra a esposa, em um apartamento localizado no bairro Nova Esperança, zona Norte de Porto Velho. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 1º Batalhão da PM após uma denúncia de que a mulher estaria sendo mantida em cárcere privado e sofrendo agressões há vários dias.

Segundo informações policiais, a vítima conseguiu pedir ajuda por meio de uma amiga, que acionou o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP). Ao chegar ao endereço, os militares encontraram a mulher bastante nervosa e chorando. Ela relatou que o marido estava no interior do imóvel com a filha do casal, de 8 anos, e demonstrou preocupação com a possibilidade de ele atentar contra a própria vida.

A mulher contou que a discussão começou enquanto realizava uma transmissão ao vivo pelo TikTok. Durante o desentendimento, o homem teria desferido um chute nas nádegas dela. Para se defender, a vítima pegou um cabo de vassoura e atingiu o marido duas vezes.

Diante da situação e da presença da criança no apartamento, os policiais entraram no local e determinaram que o homem saísse.

A menina também deixou o imóvel e foi afastada da situação.

Ao receber voz de prisão, o suspeito ficou exaltado e resistiu à algemação. Segundo a PM, foi necessário o uso de força física para contê-lo e garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.