Polícia Civil apreende drogas e prende suspeito durante Operação

Por PC/RO

Publicada em 09/11/2026 às 09h00

Na noite de sábado (07), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Nova Mamoré, realizou uma apreensão de drogas durante a Operação Madeira Mamoré, coordenada pela Polícia Federal, no município de Guajará-Mirim/RO.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento desenvolvido pela equipe policial, que identificou uma possível rota utilizada por traficantes para o transporte de entorpecentes até a área urbana de Nova Mamoré.

Durante as diligências, os policiais civis interceptaram um motociclista que transportava um saco contendo 30 pacotes de substâncias com características de cocaína e crack. O suspeito foi preso em flagrante. Na ocasião, também foram apreendidos uma motocicleta e um aparelho celular.

A Operação Madeira Mamoré conta com a atuação integrada da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e núcleos especializados de inteligência, fortalecendo as ações de enfrentamento à criminalidade na região de fronteira.

A apreensão reforça a importância do trabalho investigativo e de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil, bem como da atuação conjunta entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas e na repressão às atividades criminosas em Rondônia.