PM prende três envolvidos em tentativa de homicídio em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 09/11/2026 às 08h40

Uma cena de extrema violência assustou moradores de Ji-Paraná, na manhã deste domingo (08). Um homem identificado como Igor foi perseguido, cercado e violentamente agredido por um grupo de homens na Rua Goiânia, nas proximidades das ruas T-22 e T-23.

A confusão teria começado no Bar do Cabeça, localizado na Rua Goiânia com a T-28, onde Igor se envolveu em uma discussão com Luiz Gustavo. Durante o desentendimento, Luiz acabou ferido com golpes de faca.

Após a briga, Igor deixou o estabelecimento, mas a situação estava longe de terminar. Um grupo de homens teria saído à sua procura e conseguido encontrá-lo nas proximidades.

Igor tentou escapar e correu como mostra um vídeo, mas acabou sendo alcançado e cercado. Durante o ataque, um dos envolvidos teria arremessado um tijolo contra suas pernas, fazendo com que ele caísse no chão.

Mesmo caído e sem condições de se defender, o homem continuou sendo agredido. Um dos atacantes teria desferido vários golpes de canivete, atingindo principalmente suas costas e seu abdômen. Outro utilizou um pedaço de madeira, enquanto um terceiro participou das agressões com chutes.

Após o ataque, os envolvidos fugiram, deixando Igor gravemente ferido no meio da rua.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima ainda com vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para atendimento médico.

Devido à gravidade dos ferimentos, Igor precisou passar por um procedimento cirúrgico e permaneceu sob cuidados médicos em estado grave.

Imagens registradas por câmeras de segurança de uma residência próxima foram fundamentais para ajudar a esclarecer o ataque.

Com o auxílio das gravações, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e conseguiram localizar três suspeitos de participação nas agressões.

O primeiro foi Paulo César, conhecido como “PC”, encontrado no Bar do Cabeça, onde trabalhava como segurança.

Ele teria admitido participação no ataque e fornecido informações que ajudaram a localizar outros envolvidos.

Na sequência, os policiais encontraram Nilton, conhecido como “Niltinho”, em uma residência na região do Capelasso.

O terceiro suspeito, Kayque, foi localizado na Rua Cambé, no bairro Valparaíso.

Os três foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficaram à disposição das autoridades.

Um quarto homem que teria participado da ação conduzindo uma motocicleta, ainda não foi localizado durante as buscas.

Apesar da violência das agressões e dos vários ferimentos provocados pelos golpes de faca, Igor sobreviveu e recebeu atendimento médico.

O episódio é investigado como uma possível tentativa de homicídio. A Polícia Civil deverá apurar a participação de cada envolvido e as circunstâncias que levaram ao ataque.