Prefeitur apoia o AgroFest e a agricultura e a produção rural do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/11/2026 às 08h39

Quem passar pelo evento encontra palestra para produtores, praça de alimentação, exposição e comercialização de produtos de produtores do município, artesanato e degustação de café. Também está exposta a banha de porco armazenada conforme a tradição da cultura pomerana.

Sede do Sindicato e Rua Grajaú

A Prefeitura de Espigão d’Oeste apoia o AgroFest e a agricultura e a produção rural do município. A realização é do SIND OESTE e do SENAR, com parceria de Sebrae, Cresol, CrediSIS Oeste e Sicoob Credip.