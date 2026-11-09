PM fecha boca de fumo e conduz dupla com drogas na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 09/11/2026 às 09h15

Dois homens foram presos no por tráfico no final da noite deste domingo (08), após serem flagrados com drogas em uma residência na Rua Iporá, bairro Jardim Santana em Porto Velho.

Segundo a PM, a guarnição setor 11 do 5º Batalhão fazia buscas por uma moto Honda Biz que foi usada no assalto contra um adolescente, quando avistou um indivíduo montado em um veículo com as mesmas características em frente de uma casa.

O suspeito desceu, saiu correndo e tentou trancar o portão do imóvel ao ver a aproximação da viatura, momento que os policiais fizeram o acompanhamento e depois a abordagem, em seguida viram o segundo tentando fugir pelos fundos da casa e se desfazendo de uma sacola, mas também foi detido.

Durante aa buscas a equipe encontrou com eles diversas porções de cocaína, celulares de procedência duvidosa, cerca de R$1.000 reais, uma câmera de monitoramento e um simulacro de pistola.

Ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes e ficaram a disposição da justiça.