Brasileira é presa por matar compatriota em visita a quarto em Portugal

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/11/2026 às 09h25

Uma brasileira de 18 anos foi presa preventivamente em Portugal, suspeita de matar a facadas um compatriota de 59 anos durante uma visita a uma residência onde pretendia alugar um quarto. O crime ocorreu no dia 1º de novembro, em Alhos Vedros, no município da Moita, distrito de Setúbal, na região metropolitana de Lisboa.

A vítima foi identificada pela imprensa portuguesa como Ney Lirmann, brasileiro que alugava quartos em um imóvel localizado na Rua José Vianna da Motta.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ) de Portugal, a jovem foi até a residência para negociar o aluguel de um quarto e levou consigo uma faca de cozinha. Durante o encontro, por razões que ainda são investigadas, teria atacado o proprietário com diversos golpes.

Em comunicado divulgado em 2 de novembro, a PJ informou que a suspeita "terá desferido diversos golpes no corpo da vítima, atingindo-a em zonas vitais e provocando-lhe lesões que lhe causaram a morte".

Após o ataque, a brasileira deixou o imóvel levando o celular da vítima e uma pistola de pressão de ar, segundo os investigadores.

Brasileira alegou tentativa de abuso sexual

Depois do crime, a jovem se apresentou voluntariamente em um posto da Guarda Nacional Republicana (GNR), onde relatou o ocorrido e entregou a faca utilizada no ataque.

De acordo com o jornal português Correio da Manhã, a suspeita afirmou às autoridades que o brasileiro teria tentado violentá-la sexualmente durante a visita ao imóvel.

A jovem alegou que reagiu à suposta tentativa de abuso. Essa versão, no entanto, foi questionada pelos investigadores.

Em reportagem publicada em 4 de novembro, o Correio da Manhã informou que a Polícia Judiciária havia descartado a hipótese de tentativa de abuso sexual.

Segundo o jornal, a investigação apontava que a jovem teria reagido violentamente ao encontrar o proprietário sem roupas durante a visita à residência.

A versão apresentada pela publicação não foi detalhada no comunicado oficial da PJ, que afirmou que os motivos do ataque permaneciam sob investigação.

Vítima foi atingida por vários golpes de faca

Segundo o Correio da Manhã, Ney Lirmann foi atingido por 22 facadas.

O brasileiro alugava quartos na residência havia alguns anos. A jovem estaria procurando um imóvel para dividir com a companheira, também brasileira, segundo informações publicadas pelo jornal O Setubalense.

O crime aconteceu no interior da casa, durante o encontro entre a suspeita e o proprietário.

De acordo com a imprensa portuguesa, a jovem deixou a residência após o ataque e procurou a GNR horas depois para comunicar o homicídio.

A Polícia Judiciária informou que, depois de receber a ocorrência, realizou uma inspeção no local, recolheu provas e ouviu testemunhas.

As diligências permitiram reunir elementos que fundamentaram a detenção da suspeita por homicídio qualificado.

Justiça portuguesa determina prisão preventiva

A jovem foi apresentada à Justiça portuguesa para o primeiro interrogatório judicial.

Segundo o jornal O Setubalense, a suspeita ficou em prisão preventiva, medida aplicada enquanto prosseguem as investigações.

A Polícia Judiciária explicou que a detenção ocorreu fora de flagrante delito, depois da análise dos elementos recolhidos durante a investigação.

No comunicado oficial, a autoridade informou que a jovem foi detida por existirem "fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado".

O caso está sob responsabilidade do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, da Polícia Judiciária portuguesa.