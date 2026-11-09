MPF firma acordo de R$ 189 mil que reforçará fiscalização de excesso de peso em veículos de carga em Rondônia

Por MPF-RO

Publicada em 09/11/2026 às 09h33

O Ministério Público Federal (MPF) firmou um termo de ajustamento de conduta (TAC) com a empresa AJS Tur Turismo para adequar o transporte de cargas aos limites legais de peso e destinar R$ 189 mil ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Rondônia. O valor será utilizado na aquisição de equipamentos indicados pelo MPF, após consulta ao órgão.

O acordo foi assinado pelo procurador da República Raphael Luis Pereira Bevilaqua e por um representante da empresa. O compromisso está relacionado a três inquéritos civis que tramitam no MPF relacionados ao excesso de peso no transporte de cargas em rodovias de Rondônia.

Pelo TAC, a empresa deverá cumprir a legislação de trânsito e não permitir a saída de veículos de carga de seus estabelecimentos ou de terceiros contratados com excesso de peso, respeitando as especificações de capacidade dos veículos. Também deverá informar nas notas fiscais o peso líquido exato das cargas, apresentar a tara dos veículos em documento separado e identificar as respectivas placas. Em caso de autuação pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou pelo Dnit, a empresa deverá apresentar os documentos que comprovem a regularidade do transporte.

O valor de R$ 189.056,88 será destinado ao Dnit em Rondônia em duas parcelas de R$ 94.528,44. Os pagamentos deverão ocorrer em até 30 e 60 dias, respectivamente, após a homologação do acordo. O órgão terá prazo de dez dias, após ser comunicado, para indicar os equipamentos que poderão ser adquiridos. O compromisso prevê multa de R$ 2,5 mil, corrigida monetariamente, para cada ocorrência de descumprimento da obrigação de não transportar cargas com excesso de peso. Os valores serão convertidos em bens ou serviços indicados pelo Dnit.

O acordo também estabelece que uma autuação por excesso de peso por eixo, isoladamente, não será suficiente para gerar a multa prevista quando a empresa comprovar que o peso total transportado estava dentro dos limites legais e das tolerâncias permitidas.

Efeitos do acordo

O TAC contempla a totalidade do objeto dos três inquéritos civis e das autuações aplicadas até a data de sua assinatura. Após a homologação e o pagamento do valor estabelecido, a empresa não terá outras pendências perante o erário público relacionadas aos fatos abrangidos pelo acordo.

O documento tem eficácia de título executivo extrajudicial, o que permite a cobrança judicial das obrigações em caso de descumprimento. Se a empresa deixar de cumprir a destinação dos recursos, o valor integral de R$ 189.056,88 poderá ser executado imediatamente.