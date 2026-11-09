Lula se compromete com responsabilidade fiscal e busca conciliação

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 09/11/2026 às 09h00

Em pronunciamento à nação, na noite deste domingo (8), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeceu os votos na eleição deste ano, destacando a mobilização nas ruas, liderada pelas juventudes, e o esforço dos idosos. Reafirmou ainda compromissos de campanha, falou sobre a economia, a segurança pública e criticou a atuação das empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, durante as eleições.

"É preciso construir pontes ao invés de muros", afirmou em tom conciliatório. Lula ressaltou que o próximo governo será marcado por mais dinamismo e capacidade de implementação das promessas de campanha.



Em relação a economia reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal, mantendo investimentos, que o governo buscará elevar para 20% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, para viabilizar políticas sociais sustentáveis e a ampliação tão necessária do investimento. Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais".

O presidente, disse-se ainda preocupado com a trajetória da dívida pública e os juros altos, sem isso ignorar a necessidade de aumentar os investimentos públicos.

"Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros", prometeu, relacionando a importância disso com o desenvolvimento da economia popular e da atuação dos microempreendedores individuais.



O presidente também acenou para os grandes empresários ao afirmar que a abertura de mercados internacionais e os investimentos nas indústrias miram o fortalecimento de setores estratégicos da economia criativa, digital e verde.

"Não perderemos a oportunidade de fazer do Brasil um país capaz de transformar nossas riquezas naturais em um futuro de oportunidades para os nossos trabalhadores e empreendedores, e em crescimento para a nossa nação. Com fé e esperança, seguiremos construindo um Brasil mais humanista, solidário e fraterno. Um Brasil melhor e mais próspero para todas as pessoas".

Agradecimento

Lula iniciou o discurso agradecendo os votos que obteve nas eleições. "Antes de ir às urnas, o povo brasileiro foi às ruas e às redes defender seus direitos, suas causas e suas esperanças. Foi a vitória da democracia", afirmou Lula no começo dos cerca de sete minutos de mensagem, transmitida pela internet e através da rede nacional de comunicação.

Destacando o papel dos idosos, afirmou que não existe limite de idade quando se trata de defender direitos, e que as manifestações democráticas foram um exercício de cidadania e de verdadeiro patriotismo, "pela nossa soberania, pela nossa natureza, pelas nossas riquezas e pelo nosso futuro".

Ainda falando sobre o processo de sua reeleição, criticou as Big Techs por terem propagado conteúdos repletos de informações falsas, classificando a ação como tentativa de interferência no processo eleitoral.

Responsabilidades

No pronunciamento, Lula afirmou: "O Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades", em alusão curta, porém clara, a seu adversário no último pleito, o senador Flávio Bolsonaro, que fugiu do Brasil após ser derrotado nas urnas.

Destacou as políticas de curto prazo que serão adotadas, com medidas como a extinção do imposto dos produtos da cesta básica e o envio ao Congresso, da proposta para zerar a tarifa do transporte público aos finais de semana.

Também lançou à mesa discussão mais perenes, ao dizer que "o Brasil precisa debater com urgência uma reforma política e do Judiciário".

"A atividade da magistratura precisa de juízes isentos, éticos e livres de conflito de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e sonegadores".

Combate ao crime organizado

Lula conclamou estados e municípios a se integrarem com o governo federal no combate às facções criminosas, às milícias, aos magnatas do crime e aos agressores de mulheres e meninas, destacando a importância do Ministério da Segurança Pública, cuja criação será proposta por Medida Provisória.

Destacou, também, compromissos com políticas públicas de proteção e cuidado, voltadas para crianças e adolescentes, inclusive no ambiente digital, e aos idosos, com a política nacional de cuidados.