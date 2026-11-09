PM apreende quase R$ 80 mil em notas promissórias e prende três suspeitos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 09h30

Um total de 24 notas promissórias, com valores que somam preliminarmente R$ 79.637, foi apreendido pela Polícia Militar durante uma ocorrência registrada na madrugada de domingo (8), no bairro Igarapé, zona leste de Porto Velho. A documentação estava em um Chevrolet Onix preto, abordado após uma denúncia de agressão. Três homens acabaram presos por suspeita de envolvimento em ameaças e extorsão relacionadas à cobrança de dívidas.

Além dos títulos de crédito, foram encontrados contratos, seis cartões bancários, documentos pessoais, aparelhos celulares e duas munições aparentemente dos calibres .45 e .38. O material foi localizado durante a revista no automóvel conduzido por João P. M. S., apontado pela vítima como suposto agiota.

Entre os documentos apreendidos, parte estava vinculada a um homem que havia sido preso na semana anterior, em outra ocorrência relacionada à suspeita de associação criminosa. Uma procuração também foi localizada e estabelecia uma ligação entre esse homem e o veículo utilizado por João. Havia ainda um contrato de locação no qual a esposa do suspeito aparecia como fiadora.

A abordagem ao motorista ocorreu depois que policiais perceberam o Onix deixando as proximidades de uma vila de apartamentos. A equipe havia sido acionada para verificar uma denúncia de que vários homens estariam agredindo uma pessoa no local. Ao chegar ao endereço, a PM encontrou seis homens nas imediações, enquanto outra equipe acompanhou o automóvel.

Inicialmente receosa de prestar informações, a vítima relatou que vinha sendo ameaçada e extorquida. Segundo seu depoimento, João P. M. S. estaria envolvido na prática de agiotagem, enquanto José F. S. C. e José A. S. C. participariam das cobranças e intimidações.

João negou qualquer participação nos fatos denunciados. Entretanto, foi reconhecido tanto pela vítima quanto por uma testemunha durante os procedimentos policiais.

O motorista também contestou a origem das munições apreendidas e afirmou que elas teriam sido colocadas no automóvel pelos próprios policiais. A acusação foi negada pelos militares, que registraram a diferença entre os calibres encontrados e aqueles utilizados nas armas de serviço dos agentes envolvidos na ocorrência.

Ao término do atendimento, foram encaminhados à Central de Flagrantes. O Chevrolet Onix utilizado por João também foi apreendido.