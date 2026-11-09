Trump admite encontro provável com Xi e Putin na China

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 09/11/2026 às 09h22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (8) que pretende se reunir com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que será realizada na China. Entre os assuntos previstos estão o fim da guerra no Irã e o desarmamento nuclear.

"Vou à China", declarou Trump a jornalistas antes de embarcar da Flórida para Washington.

"Uma das reuniões, acredito, será com o presidente Putin e o presidente Xi, e isso será interessante", acrescentou.

O presidente americano afirmou que o possível encontro deverá abordar diferentes questões internacionais, incluindo o conflito no Oriente Médio.

"Vamos falar sobre muitas coisas, incluindo o desarmamento nuclear. Estamos tentando acabar com a guerra no Irã", disse.

A guerra começou em 28 de fevereiro de 2026, após ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. O conflito provocou o bloqueio do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo, contribuindo para a alta dos preços da commodity no mercado internacional.

Encontro entre Trump, Putin e Xi Jinping está em preparação

A possibilidade de uma reunião entre os três presidentes já havia sido mencionada pelo Kremlin em 21 de outubro, quando autoridades russas informaram que os preparativos para o encontro estavam em andamento.

Caso seja confirmado, será o primeiro encontro trilateral entre Trump, Putin e Xi Jinping.

A reunião poderá acontecer durante a cúpula da APEC, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, em Shenzhen, no sul da China.

Em outubro, Trump já havia demonstrado interesse em realizar negociações com os líderes russo e chinês sobre o controle de armas nucleares.

O presidente americano considera que uma negociação envolvendo as três potências poderia abrir caminho para discussões sobre a redução dos arsenais nucleares.

Guerra na Ucrânia também poderá entrar na pauta

Além do conflito no Irã, a guerra entre Rússia e Ucrânia poderá ser discutida durante o encontro.

Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, Putin propôs utilizar a reunião trilateral para negociar uma solução para a guerra na Ucrânia que fosse favorável aos interesses de Moscou.

A possibilidade de negociações entre as três potências tem provocado preocupação na Ucrânia, diante do risco de decisões sobre o futuro do país serem discutidas sem a participação direta de Kiev.

Em entrevista ao programa "60 Minutes", da CBS, Trump afirmou acreditar que um acordo para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia estaria próximo.

"Acredito que estamos muito perto de chegar a um acordo", declarou.

O presidente americano também sugeriu que a Ucrânia poderia terminar o conflito com uma configuração territorial diferente, mas não apresentou detalhes sobre as condições de uma eventual negociação.

A Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Desde então, diferentes iniciativas diplomáticas foram realizadas para tentar encerrar o conflito, sem que um acordo definitivo tenha sido alcançado.