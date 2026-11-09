Alan Queiroz destina R$ 300 mil para compra de medicamentos em Machadinho após pedido de vereador

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 09h45

A aquisição de medicamentos para a rede pública de saúde de Machadinho do Oeste deverá receber um reforço de R$ 300 mil, conforme anúncio feito pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL). O recurso foi destinado após uma solicitação apresentada pelo vereador Daniel Veterinário.

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos tratamentos oferecidos pelo sistema público de saúde e contribuir para o fortalecimento dos atendimentos realizados no município.

A destinação foi divulgada por Alan Queiroz em suas redes sociais. Na publicação, o deputado destacou que a atuação conjunta com representantes municipais permite identificar demandas locais e direcionar recursos para áreas consideradas prioritárias.

O parlamentar também afirmou que continuará trabalhando para atender às necessidades de Machadinho do Oeste e de outros municípios de Rondônia, por meio de parcerias e da destinação de recursos públicos.