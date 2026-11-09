Alan Queiroz mira crescimento eleitoral; Fátima Cleide critica Rocha; e Edwilson Negreiros manda recado para 2028

Por Herbert Lins

Publicada em 09/11/2026 às 09h54

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

A política não tira férias: entre promessas, alagamentos e ambições eleitorais, 2028 já começou nos bastidores

CARO LEITOR, o futuro da esquerda e do bolsonarismo dependerá da reorganização. O presidente Lula (PT-SP) precisará rever as equipes econômica, da educação, infraestrutura e indústria, priorizando técnicos, de preferência sem vínculos partidários, para retomar o desenvolvimento e renovar a planta industrial do país. A direita só terá futuro nas se construir uma organização para além da família Bolsonaro e superar o medo das críticas nas redes. Com a vitória de Lula e a possível aproximação do Centrão ao governo, ficará claro quem sustenta posições de direita por convicção e quem usou o bolsonarismo para se eleger. A coerência será medida por votos, não por postagens. O método Janones, de confronto digital, serve a poucos. Barulho não substitui estratégia política eleitoral.

Protagonismo

O ex-presidenciável Renan Santos (Missão-SP) assumiu o protagonismo no pós-campanha ao mirar a família Bolsonaro. Busca ocupar o espaço de uma direita que pretende construir identidade própria, para além da influência política dos Bolsonaro.

Sucessor

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) não é o sucessor natural de Lula (PT-SP). O PT já tem outro nome no horizonte: o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI). A sucessão também será disputada dentro do próprio partido, de verdade.

Dialogar

As eleições de 2028 e 2030 exigirão mobilização popular em torno do medo de perder direitos e conquistas. A esquerda precisa distinguir suas correntes - popular, trabalhista, de costumes e social-democrata desenvolvimentista, e dialogar mais com a sociedade.

Provar

Governadores e parlamentares eleitos pela direita terão de provar competência com gestão e resultados, além da retórica antissistema e das críticas. Se fracassarem, poderão abrir espaço ao crescimento eleitoral do centro democrático no país.

Reivindica

Setores da imprensa publicaram que o deputado federal Lúcio Mosquini (PL) reivindica o mérito da votação histórica e rejeita a tese de uma “onda bolsonarista” como explicação para os 158.421 votos que recebeu na reeleição no último pleito eleitoral.

Resposta

Em resposta à coluna, Lúcio Mosquini (PL) declarou que contestou o jornalista que atribuiu sua votação à onda Bolsonaro e ao número 2222 na urna. Segundo ele, o resultado expressivo decorre de suas bandeiras e da atuação parlamentar em Brasília.

Ressaltou

Lúcio Mosquini (PL) ressaltou que suas bandeiras também são as do bolsonarismo. Como afirmei no podcast Papo Ideal, com Juan Pantoja, Chico atuava nos bastidores, divulgando nas redes sociais toda a rotina e trabalho parlamentar do deputado.

Governador

Rondônia terá um governador interino a partir de hoje (09): deputado estadual Alex Redano (Republicanos), presidente da ALERO, assumirá o comando por onze dias, período em que o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) estará na Turquia, para liderar a comitiva oficial de Rondônia na COP 31.

Governo

Aos 50 anos, Alex Redano (Republicanos) chegará pela primeira vez ao Executivo estadual. Em viagens anteriores de Marcos Rocha (PSD) ao exterior, o governo ficou sob comando dos presidentes do Tribunal de Justiça, primeiro Raduan Miguel e depois, Alexandre Miguel, seu irmão.

Mudança

Radicado em Ariquemes após a mudança da família do interior do Paraná, Alex Redano (Republicanos) foi vereador por três mandatos, a partir de 2004. Também promoveu grandes shows por 12 anos, deu cursos de modelo e manequim e atuou como palestrante com destaque.

Defensor

Deputado desde 2014, reeleito em 2018 e 2022, Alex Redano (Republicanos) preside a ALERO pela segunda vez. Defensor do agro e dos pequenos produtores, comandou a CPIs da Terra. Ele é casado com Carla Redano, prefeita de Ariquemes.

Críticas

A viagem do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) à COP 31, na Turquia, com delegação oficial de dez pessoas, foi alvo de críticas da ex-senadora e deputada estadual Fátima Cleide (PT), que questionou a prioridade da agenda neste fim de ano.

Relacionou

Nas redes sociais, Fátima Cleide (PT) relacionou a viagem à situação do Hospital João Paulo II e às dificuldades da saúde pública. Para ela, o governo deveria concentrar esforços nos problemas locais, em vez de priorizar viagens oficiais.

Classificou

Fátima Cleide (PT) classificou a missão internacional, em fim de governo, como “passeio” e “indecente”, argumentando que Marcos Rocha (PSD) não dará continuidade às ações do evento. Em tom indignado, também criticou o que chamou de silêncio da classe política.

Indireta

A crítica de Fátima Cleide (PT) ao silêncio da classe política pode ser interpretada como uma indireta à própria companheira de partido, deputada Claudinha de Jesus (PT), que tem votado com o governo Coronel Marcos Rocha (PSD) na ALERO.

Generalizar

Ao generalizar a suposta omissão da classe política, Fátima Cleide (PT) parece ter esquecido as denúncias feitas na tribuna da ALERO pelo deputado estadual e vice-governador eleito Delegado Rodrigo Camargo (Podemos). Afinal, silêncio de quem?

Superar

Encerrada a eleição, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) retomou a agenda pelo interior para agradecer os votos e realizar entregas. Saiu da série C para a B e, mantendo o ritmo, mira a série A: superar 25 mil votos nas próximas eleições.

Entregou

No fim de semana, em Machadinho d’Oeste, Alan Queiroz (PL) entregou R$ 300 mil em emenda parlamentar para medicamentos, a pedido do vereador Daniel Veterinário (PDT). No Vale do Anari, Alan entregou um trator à Associação Aprulic, da Linha C-54, para fortalecer a agricultura familiar.

Agradecer

Na série C de votos, o vereador Dr. Gilber (Novo), eleito deputado estadual com 9.553 votos, ainda nem tomou posse, mas já percorre Rondônia para agradecer. No sábado, esteve em Nova Mamoré, o Berço do Madeira, agradecendo a votação obtida.

Chuvas

As primeiras chuvas do inverno amazônico chegaram e já provocaram transtornos aos motoristas na noite de ontem (08), em Porto Velho. Bastou o primeiro temporal para os velhos problemas de alagamentos voltarem a expor a cidade.

Alagamentos

Léo Moraes (Podemos) caminha para concluir o segundo ano de mandato sem solucionar os alagamentos, apesar da promessa feita às vésperas da eleição de 2024, após um temporal que inundou avenidas e viralizou nas redes sociais.

Retrospectiva

O ex-vereador de Porto Velho Edwilson Negreiros (Avante) publicou uma retrospectiva dos votos conquistados nas eleições de 2012, 2016 e 2020, quando disputou e venceu a corrida por uma cadeira na Câmara Municipal. Na legenda, deixou um recado: 2028 é logo ali!

Impedido

Impedido de disputar as eleições de 2024, Edwilson lançou o irmão, Gedeão Negreiros (PSDB), eleito presidente da Câmara de Porto Velho. Entretanto, sua gestão tem sido marcada por questionamentos sobre pulso firme e habilidade política na condução do Legislativo municipal.

Sério

Falando sério, em Rondônia, eleição parece temporada permanente: quem ganhou quer ampliar o território, quem perdeu procura culpados e quem ainda não disputou já ensaia a candidatura. O problema é que o eleitor está cansado de tanta encenação. Na próxima urna, a cobrança será sem maquiagem!