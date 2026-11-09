Belutti, da dupla com Marcos, sofre acidente de carro em SP

Por IG

Publicada em 09/11/2026 às 10h00

O cantor Belutti, da dupla Marcos & Belutti, se envolveu em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (9), na Grande São Paulo. O artista dirigia uma Porsche quando perdeu o controle do veículo e bateu contra uma mureta de proteção, na alameda Rio Negro, em Alphaville.

A colisão ocorreu por volta da 0h20 e não houve atropelamento de pedestres durante a ocorrência. De acordo com o jornal Hora 1, da Globo, Belutti estava acompanhado de um amigo e ambos foram socorridos por um carro que trafegava logo atrás da Porsche. Eles foram encaminhados para o Hospital Albert Einstein, região metropolitana de São Paulo. Após passarem por avaliação médica, eles foram liberados

O veículo, que ficou bastante danificado com o impacto, foi retirado do local do acidente por volta das 5h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a equipe chegou a ser acionada, mas a ocorrência foi cancelada por não haver vítimas.

Por meio de nota, a equipe do cantor esclareceu as circunstâncias do acidente e atribuiu a batida à chuva e às condições da pista."Na madrugada desta segunda-feira (9), ao retornar para casa, o cantor Bruno Belutti sofreu um acidente de carro na alameda Rio Negro, em Alphaville. Em razão da chuva e das condições da pista, que estava molhada e escorregadia, o veículo derrapou em uma curva e acabou colidindo", diz o comunicado.

Ainda segundo equipe do músico, ele já está em casa e passa bem, sem qualquer complicação relacionada ao acidente.

Quem é Belutti?

Nascido em 7 de novembro de 1981, em São Paulo, Bruno Belutti iniciou sua carreira musical ainda na infância. Na década de 1990, integrou o Comando, grupo musical Comando, produzido pela equipe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019).