Antes da execução, Christa Pike foi diagnosticada com câncer no sangue

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/11/2026 às 09h50

Christa Pike, condenada à morte nos Estados Unidos, havia sido diagnosticada com uma forma rara de câncer no sangue meses antes de sobreviver a uma tentativa de execução por injeção letal. Segundo o jornal britânico Daily Mail, os advogados da detenta alertaram que seu estado de saúde poderia provocar complicações durante o procedimento, mas as autoridades decidiram manter a execução

Documentos judiciais de março revelam que a equipe jurídica de Pike havia informado à Justiça que a contagem de plaquetas da condenada estava significativamente elevada, provavelmente em consequência de uma doença rara do sangue conhecida como neoplasia mieloproliferativa.

Os advogados argumentaram que a aplicação da injeção letal "muito provavelmente resultaria em dor e sofrimento desnecessários e agravados, terror e desonra". Apesar dos alertas, a execução foi mantida.

A neoplasia mieloproliferativa (NMP) é um grupo de doenças raras e crônicas da medula óssea, caracterizadas pela produção excessiva e descontrolada de células sanguíneas, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou plaquetas.

Até o momento, porém, não há confirmação de que a condição médica de Pike tenha contribuído para as complicações registradas durante a tentativa de execução.

O que aconteceu durante a execução de Christa Pike?

No dia 30 de setembro, data marcada para sua execução, Christa Pike permaneceu consciente e chegou a conversar e cantar com seu conselheiro espiritual.

Segundo testemunhas, mesmo após o início da administração da primeira dose dos medicamentos utilizados na injeção letal, a condenada continuou se movimentando e respirando de maneira audível.

Uma segunda tentativa também não provocou sua morte. Ainda de acordo com os relatos, Pike permanecia viva e emitia sons quando as autoridades decidiram interromper o procedimento.

Ela foi retirada da sala de execução e transportada de ambulância para um hospital, onde permaneceu internada por quase duas semanas.

Após receber alta, a detenta foi transferida de volta para a prisão.

Recentemente, Pike divulgou um comunicado no qual afirmou que continua sentindo dores desde a tentativa de execução e que agora procura encontrar um novo sentido para sua vida.

Por que Christa Pike foi condenada à morte?

Christa Pike foi condenada pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, ocorrido em 1995, em Knoxville, no estado americano do Tennessee.

As duas participavam do Job Corps, um programa de formação profissional, quando Slemmer foi atacada e morta a facadas e espancamentos por Pike e seu namorado, que também frequentava a instituição.

Em março de 1996, Pike recebeu a sentença de morte pelo crime.

Seu namorado foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, por ser menor de idade na época do assassinato.