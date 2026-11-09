Deputada Sílvia Cristina homenageia radialistas e destaca a importância da categoria para a sociedade

Por Assessoria

Publicada em 09/11/2026 às 10h09

A deputada federal Sílvia Cristina (PP) prestou homenagem aos profissionais do rádio pelo Dia do Radialista, comemorado em 7 de novembro. Em mensagem divulgada nas redes sociais, a parlamentar destacou a importância da categoria para a sociedade e expressou seu reconhecimento aos trabalhadores que fazem da comunicação um instrumento de informação, companhia e serviço à população.

Com uma trajetória de 27 anos de trabalho no rádio, Sílvia ressaltou a relação de proximidade que os profissionais constroem com os ouvintes. Na homenagem, lembrou que a atuação dos radialistas vai além da apresentação de programas e inclui a divulgação de informações de interesse público e o atendimento às demandas das comunidades.

“Ser radialista é muito mais do que falar no microfone”, afirmou a deputada, ao recordar as oportunidades em que utilizou a comunicação para prestar serviços de utilidade pública. A parlamentar também destacou a presença do rádio na rotina das pessoas, acompanhando os ouvintes durante o trabalho, as viagens e outros momentos do dia.

Ao relembrar sua trajetória profissional, Sílvia contou que começou a trabalhar como locutora aos 16 anos, no Espírito Santo, após superar a gagueira com a qual conviveu na infância e até próximo da adolescência. Em Rondônia, iniciou sua atuação na Rádio Rondônia, em Presidente Médici, e posteriormente trabalhou nas rádios Alvorada, Clube Cidade e Planalto, hoje Plan.

“O rádio me ensinou muito e me deu a alegria de fazer companhia, informar e participar da vida de tantas pessoas”, declarou. O relato integrou a homenagem da parlamentar aos colegas de profissão e reforçou seu vínculo com a comunicação e com o público.

Ao encerrar a mensagem, a deputada desejou sucesso e reconhecimento aos radialistas e reafirmou sua admiração pela categoria. “Meu carinho, respeito e admiração a todos os profissionais que fazem do rádio uma missão de levar informação, alegria e companhia às pessoas.”