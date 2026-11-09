Jon Vlogs dá unfollow em Ana Castela e expõe pedido de namoro

Por IG

Publicada em 09/11/2026 às 10h05

Jon Vlogs, de 27 anos, movimentou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira (9) ao deixar de seguir Ana Castela, de 22, no Instagram e publicar imagens de um pedido de namoro surpresa que faria à cantora. As postagens do youtuber ocorreram após um suposto desentendimento entre ele e a artista durante uma festa promovida pelo filho do apresentador Faustão, João Silva.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Vlogs mostra um quarto decorado com pétalas de rosas, balões em formato de coração e diversas fotos dele ao lado de Ana Castela. Visivelmente irritado, o influenciador dispara: "Às vezes nós temos que ser otários para aprender, né gente?". O vídeo foi apagado poucos minutos após a publicação.

Jon Vlogs também se manifestou por meio de postagens no X (antigo Twitter)."O vagabundo quando tenta ser bom ele só se fo**. Boa noite. Voltei, bebê", escreveu. A publicação também foi apagada em seguida. Em meio à polêmica, o influenciador deixou de seguir a cantora no Instagram.

Vale destacar que Ana Castela e Jon Vlogs participaram de uma festa promovida por João Silva após o GP de Fórmula 1 de São Paulo, neste domingo (8). Segundo o perfil de fofocas do Instagram Daily do Garotinho, o desentendimento entre eles teria começado durante o evento.

De acordo com fontes da página, Jon teria se irritado ao ver uma notificação de mensagem do influenciador Pedro Avelar no celular da cantora. Apesar de o conteúdo da mensagem não ter cunho romântico, o consumo de bebidas alcoólicas durante a festa teria, supostamente, contribuído para que a situação escalasse, culminando em um desentendimento entre o youtuber e a artista.

O influenciador Pedro Avelar foi apontado como pivô de uma suposta briga entre Ana Castela e Jon Vlogs.. Foto: Reprodução/Instagram

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Jon Vlogs já foi apontado como affair da cantora

Ana Castela está solteira desde o fim de seu namoro com Zé Felipe , anunciado no fim do ano passado. Desde então, a cantora viu seu nome ligado a alguns famosos, inclusive, Jon Vlogs.

Os rumores sobre um possível romance entre eles começaram a ganhar força no início de 2026. Em maio, os dois foram vistos juntinhos durante uma festa de lançamento da cantora e também protagonizaram diversas interações em uma transmissão ao vivo.

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Já em julho, Ana e Jon voltaram a dar o que falar. Na ocasião, a cantora revelou que utilizava um perfil fake para acompanhar as transmissões ao vivo do influenciador. Apesar dos boatos, Jon já negou qualquer romance entre eles. "Somos parceiros", afirmou durante uma live.

Nas últimas semanas, Jon Vlogs e Ana Castela voltaram a ser apontados como um casal. No final de outubro, eles passaram alguns dias juntos nos Estados Unidos e chegaram a ser flagrados em clima de romance durante um show de fogos na Disney.

Durante uma transmissão ao vivo, ocorrida no dia três de novembro, Jon Vlogs voltou a comentar a relação com a cantora."Somos duas pessoas jovens, felizes, que quando estamos juntos nos divertimos. Tomam uma... Vocês não aceitam felicidade? Tudo para vocês é: está junto, está casado, está junto, namoro", disse na ocasião, sem rotular o relacionamento.