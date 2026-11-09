Relatório da COP31 aponta 2026 como um dos quatro anos mais quentes

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 09/11/2026 às 09h43

A temperatura média da Terra está 1,47°C acima dos níveis pré-industriais em 2026 e pode subir ainda mais nos próximos meses devido à intensificação do fenômeno climático El Niño. Com isso, o ano deve ficar entre os quatro mais quentes já registrados no planeta.

O alerta faz parte de um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), apresentado nesta segunda-feira (9), durante a abertura da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antalya, na Turquia. O encontro reúne representantes de diversos países até 20 de novembro.

De acordo com o documento, a temperatura média global da superfície entre janeiro e setembro ficou 1,47°C acima da média registrada no período pré-industrial, entre 1850 e 1900.

A agência das Nações Unidas considera provável que o aquecimento se intensifique até dezembro, impulsionado pelo El Niño, que vem ganhando força desde agosto e pode atingir intensidade recorde no fim do ano.

A análise utiliza nove conjuntos de dados reconhecidos internacionalmente e indica que o período entre 2023 e 2026 reúne os quatro anos mais quentes desde o início dos registros.

El Niño pode intensificar aquecimento global

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, capaz de alterar os padrões de temperatura e chuva em diferentes regiões do planeta.

Segundo a OMM, o fenômeno deve permanecer ativo até o início de 2027 e pode elevar a temperatura média global anual entre 0,1°C e 0,2°C.

Seus efeitos costumam ser mais intensos no ano seguinte ao início de seu desenvolvimento, o que também aumenta a preocupação com as condições climáticas de 2027.

O relatório destaca que o aquecimento global provocado pelas atividades humanas, combinado com um El Niño excepcionalmente forte, pode ampliar a frequência e a intensidade de eventos climáticos extremos.

"Entramos em uma nova era de extremos climáticos. Um El Niño de proporções gigantescas está colidindo com um planeta já superaquecido pelas mudanças climáticas provocadas pelo homem. Os recordes climáticos continuam sendo quebrados. Os custos humanos continuam aumentando, e os menos responsáveis são os primeiros e os que mais sofrem", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Nível do mar e derretimento de geleiras batem recordes

Além do aumento das temperaturas, o documento aponta uma aceleração do desequilíbrio energético da Terra, situação em que o planeta absorve mais energia do que consegue liberar para o espaço.

Esse processo contribui para o aquecimento dos oceanos, o derretimento de geleiras e a elevação do nível do mar.

Segundo a OMM, o nível médio global do mar atingiu os valores mais altos já registrados. Entre junho e agosto de 2026, foram observadas as maiores elevações desde o início das medições por satélite, em 1993.

O relatório também aponta que as geleiras perderam mais de 400 gigatoneladas de gelo em 2025.

A quantidade equivale a um volume de água suficiente para encher aproximadamente cinco piscinas olímpicas a cada segundo durante um ano inteiro.

Outro indicador preocupante é a redução do armazenamento de água doce, observada desde 2014.

Gases de efeito estufa continuam aumentando

As concentrações de gases de efeito estufa também atingiram novos recordes em 2025.

Segundo o levantamento, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou 53% em relação aos níveis de 1750, enquanto a de metano cresceu 167% no mesmo período.

Esses gases retêm calor na atmosfera e estão entre os principais responsáveis pelo aquecimento global.

O relatório também destaca os impactos dos eventos extremos na Europa, onde ondas de calor, secas e incêndios florestais provocaram mais de 30 mil mortes em excesso, segundo estimativas preliminares.

Pelo menos oito países europeus registraram recordes nacionais de temperatura, com consequências para a agricultura, a produção de energia e os transportes.

El Niño também pode aumentar riscos à saúde

A OMM alerta que a intensificação do El Niño poderá agravar problemas de saúde pública em diferentes regiões do mundo.

"Espera-se que o atual El Niño atue como um multiplicador de riscos para a saúde", destaca o documento.

O aumento das temperaturas, as secas prolongadas e as chuvas intensas podem contribuir para problemas relacionados à má qualidade do ar, à desnutrição e à insegurança alimentar.

As mudanças nas condições climáticas também podem favorecer a disseminação de doenças como dengue, malária e cólera.

Acordo de Paris estabelece limite para o aquecimento

Em 2015, durante a COP21, países de todo o mundo aprovaram o Acordo de Paris, comprometendo-se a manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, com esforços para limitar o aquecimento a 1,5°C.

Os dados de 2026 reforçam a preocupação com a proximidade desse limite. A marca de 1,5°C se refere, porém, ao aquecimento de longo prazo, e não à temperatura registrada em um único ano.

O relatório definitivo sobre o Estado do Clima Global em 2026 será publicado em março de 2027, reunindo dados de serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais, centros climáticos regionais, instituições das Nações Unidas e especialistas da OMM.