Zé Gotinha e Maria Gotinha surpreendem crianças durante 5ª edição da Campanha Vacinação Sem Fronteira

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/11/2026 às 14h25

No município de Alta Floresta d’Oeste , no Dia V de Vacinação, primeiro o Zé gotinha prestigiou as crianças do Distrito de Rolim de Moura do Guaporé e depois atravessou a fronteira para conhecer as crianças bolivianas de Mateguá

O pátio da escola municipal Ana Nery, do distrito ribeirinho de Rolim de Moura do Guaporé, no município de Alta Floresta d’Oeste, transformou-se em festa no Dia V de Vacinação, no dia 7 de novembro, durante a 5ª edição da campanha Vacinação Sem Fronteiras. O destaque da ação foi a participação especial da coordenadora estadual de imunização de Alta Floresta d’Oeste, Lohaine Costa Souza; e da diretora da UBS de Rolim de Moura do Guaporé Rita Lee, que vestiram literalmente a camisa e as fantasias do Zé Gotinha e da Maria Gotinha para alegrar as crianças e garantir a imunização da comunidade.

A diretora da UBS de Rolim de Moura do Guaporé, celebrou o sucesso da mobilização. “Receber o carinho das crianças quando veem os personagens de gotinha marca a história da nossa comunidade. O sentimento é de gratidão por ver nossas crianças protegidas e felizes.”

Pela primeira vez crianças bolivianas tiveram contato com o personagem Zé Gotinha

ZÉ GOTINHA INTERNACIONAL

O personagem Zé Gotinha também atravessou a fronteira e foi parar em território boliviano, durante as atividades da 5ª Campanha Vacinação sem Fronteira, realizadas também na Comunidade de Mateguá, na Bolívia. As crianças ficaram encantadas com o personagem e também puderam atualizar o cartão de vacina.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância de levar vacinação aos locais mais distantes. “Temos trabalhado para cuidar de todos os rondonienses, independentemente de onde estejam. O ‘Vacinação Sem Fronteiras’ mostra a força do poder público ao ir até o cidadão”, salientou.

SEM BARREIRAS

Para o diretor-geral da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), Gilvander Gregório de Lima, a experiência lúdica reforçou a missão da campanha. “Superar barreiras geográficas e ver o sorriso de cada criança ribeirinha não tem preço. Vacina é sinônimo de afeto, cuidado e esperança para o futuro do estado”, ressaltou.

A coordenadora de imunização, Lohaine Costa Souza, lembrou o impacto positivo de criar memórias alegres no momento de vacinar. “Quando transformamos a vacinação em uma grande brincadeira, afastamos o medo e garantimos a caderneta atualizada. Ver toda a equipe unida por essa causa em uma região remota é extremamente gratificante”, disse.

A campanha segue até o dia 13 de novembro em 16 municípios do estado.