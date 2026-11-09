Obras de drenagem e pavimentação avançam no bairro Novo Cacoal com recursos viabilizados por Cirone Deiró

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 14h51

As obras de drenagem e pavimentação na Avenida Copacabana e na Rua Piauí, no bairro Novo Cacoal, em Cacoal, estão sendo executadas com recursos que, segundo o deputado estadual Cirone Deiró, foram viabilizados por meio de sua atuação parlamentar. As intervenções atendem a uma demanda antiga dos moradores das duas vias.

De acordo com o parlamentar, os serviços buscam melhorar as condições de circulação, proporcionar mais segurança e contribuir para a qualidade de vida das famílias que residem na região. A execução das melhorias foi apresentada por Cirone como resultado do trabalho desenvolvido para atender às necessidades da comunidade.

Antes das intervenções, os moradores enfrentavam dificuldades provocadas pelas condições das ruas. Durante o verão, a poeira fazia parte da rotina das famílias. No período de chuvas, o problema era a lama. Conforme relatado pelo deputado, a pavimentação era aguardada havia décadas.

Cirone Deiró afirmou que a importância das obras vai além da transformação física das vias públicas. Para o parlamentar, o principal resultado esperado é a melhoria das condições de vida das pessoas diretamente beneficiadas.

O deputado também ressaltou que ouvir as demandas da população e buscar recursos para atendê-las são atividades que orientam sua atuação. Segundo ele, o trabalho desenvolvido no município tem como objetivo transformar reivindicações antigas dos moradores em melhorias concretas.