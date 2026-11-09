Confúcio Moura critica excesso de partidos políticos no Brasil e defende redução para seis ou sete legendas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 15h02

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura (MDB) defendeu a redução do número de partidos políticos brasileiros para seis ou sete legendas e criticou a falta de compromisso de parte dos filiados com os princípios das organizações às quais pertencem. A avaliação foi publicada no domingo (8), em texto intitulado “Partidos políticos demais”, no blog do parlamentar, que está no último ano de mandato e decidiu não concorrer novamente.

Na publicação, Confúcio questionou se a existência de aproximadamente 30 partidos no país corresponde a uma diversidade efetiva de propostas e compromissos políticos. Para ele, muitas legendas não cumprem adequadamente a função de formar lideranças identificadas com suas respectivas doutrinas.

“Olha que estou no meio da política. E digo que não sei quantos partidos tem no Brasil. Claro que é fácil saber, basta dar um Google e perguntar. Reparando bem, será que este mundo de partidos tem algum propósito sério? Será que eles estão de fato, formando lideranças partidárias dentro de doutrinas que defendem? Claro que não.”

A crítica também alcançou a maneira como políticos ingressam nas siglas. Segundo o senador, há situações em que pessoas aceitam convites para disputar eleições sem conhecer o estatuto partidário ou as causas defendidas pela organização.

Confúcio descreveu esse comportamento como parte de uma movimentação constante entre legendas, sem critérios políticos claramente estabelecidos. Em sua avaliação, a filiação partidária muitas vezes ocorre por conveniência eleitoral, em vez de identificação com um projeto.

Ao abordar as diferenças ideológicas entre as organizações, o parlamentar apontou partidos de esquerda como exemplos de maior alinhamento a determinadas causas. O PSOL e a Rede foram mencionados especificamente nessa comparação, apresentada como uma percepção pessoal do senador.

Outro ponto destacado foi a cláusula de barreira, mecanismo que Confúcio considera positivo para reorganizar o sistema partidário. Na avaliação dele, a medida contribui para diminuir a fragmentação política e pode favorecer a aproximação entre legendas.

O senador manifestou a expectativa de que partidos se unam por meio de federações, reduzindo significativamente a quantidade de organizações políticas existentes no país.

“Ainda bem que a cláusula de barreira está botando alguma ordem nesta bagunça. E espero que dos cerca de trinta (30) partidos, possam se unir (federar) e tudo seja reduzido a seis (6) ou sete (7). E acho que está de bom tamanho.”

A manifestação ocorre na reta final da trajetória de Confúcio Moura no Senado. Sem disputar um novo mandato, o parlamentar apresentou no artigo uma avaliação crítica da estrutura partidária brasileira, concentrada na quantidade de legendas, na formação de lideranças e na necessidade de maior identificação entre candidatos e organizações políticas.