Pimenta Bueno constrói galeria tubular na Linha 25 para melhorar o tráfego rural

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/11/2026 às 15h07

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Obras, está construindo uma galeria tubular na Linha 25, na zona rural do município. A estrutura vai permitir que a água passe por baixo da estrada, reduzindo o acúmulo sobre a pista.

A Linha 25 é usada por moradores e produtores rurais em seus deslocamentos diários. Com a melhoria da drenagem, a prefeitura busca oferecer melhores condições de passagem no trecho, especialmente durante as chuvas.

A construção da galeria faz parte das ações municipais de manutenção e melhoria da infraestrutura rural, voltadas à segurança e à mobilidade de quem vive e trabalha no campo.