Jean Mendonça participa de reunião com empresários em Pimenta Bueno para discutir questões ambientais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/11/2026 às 14h10

Representantes dos setores frigorífico, madeireiro e cerâmico participaram de uma reunião em Pimenta Bueno voltada à discussão de questões ambientais relacionadas às atividades econômicas em Rondônia. O encontro também contou com integrantes do comércio e do agronegócio, com foco no fortalecimento do relacionamento entre a classe produtiva e o setor ambiental do Estado.

A reunião foi realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de Pimenta Bueno (ACIPB/CDL), com a participação do deputado estadual Jean Mendonça (PL) e do presidente da entidade, Edimar Cosmo.

Entre os assuntos abordados estiveram a segurança jurídica, o desenvolvimento sustentável e a ampliação do diálogo entre os representantes das atividades produtivas e a área ambiental estadual.

Durante sua manifestação sobre o encontro, Jean Mendonça defendeu que o crescimento econômico seja acompanhado pela responsabilidade ambiental. O parlamentar também destacou a importância de valorizar empresários e produtores que desenvolvem atividades econômicas e geram empregos em Rondônia.

A participação do deputado na reunião foi divulgada por meio de uma publicação em que ele reafirmou sua posição favorável à aproximação entre os setores produtivo e ambiental.