Mulher sofre traumatismo craniano durante espancamento na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/11/2026 às 14h10

Uma mulher de 26 anos foi vítima de espancamento no início da tarde desta terça-feira (10), na Rua Lúcia de Carvalho, bairro Escola de Polícia, em Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo site PVH Notícias, populares viram a mulher caída toda ensanguentada e acionaram o resgate e a PM.

Segundo a equipe médica, a vítima foi agredida principalmente na região da cabeça, e devido ter sofrido um afastamento de crânio, precisou ser socorrida ao Hospital João Paulo II. Para a PM a mulher não conseguiu passar informações de quem teria cometido as agressões e nem a motivação.