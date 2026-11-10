Operação Cerco Urbano recupera motos roubadas e fecha tabacaria em Ouro Preto do Oeste

Por Portal SGC

Publicada em 10/11/2026 às 10h22

O município de Ouro Preto D’Oeste, distante 46 quilômetros de Ji-Paraná, região central do Estado, realizou no último final de semana, a quarta fase da operação Cerco Urbano coordenada pelo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM). Durante á ação, policiais militares realizaram ‘visitas’ a diversos estabelecimentos comerciais como bares e boates, resultando em apreensão de drogas e recuperação de veículos.

De acordo com a assessoria militar, mais de 20 policiais participaram, realizando diversas abordagens em bairros de Ouro Preto. Nesse período, duas motocicletas com registro de furto/roubo foram recuperadas e três pessoas suspeitas do crime de receptação. No Bairro Nova Ouro Preto-2, foi prestado apoio a uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas com apreensão de cerca de 30 gramas de substância. Os detidos foram encaminhados e apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

Também em uma tabacaria, irregularidades nos equipamentos de prevenção e combate a incêndios, além do uso de narguilés em ambiente fechado e com a presença de menores de idade foram constatados. O comércio foi fechado e o público presente dispensado, além de lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no artigo 132 do Código Penal. No mesmo local, um homem foi detido por desacato e resistência durante a fiscalização.

A operação Cerco Urbano também atuou no trânsito de Ouro Preto D’Oeste, com dois veículos removidos por irregularidades, especialmente alterações no sistema de escapamento e seus condutores autuados. No total, sete comércios foram fiscalizados, duas motocicletas recuperadas, apreensão de entorpecentes, prisões e registros de ocorrências, incluindo uma de dano.