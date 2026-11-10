Prefeitura promove palestra sobre coleta seletiva para alunos da Escola Janete Clair

Por Jefferson Baltar

Publicada em 10/11/2026 às 10h35

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMARJI), realizou, na manhã desta terça-feira (10), uma palestra educativa na Escola Janete Clair, com foco na importância da separação correta dos resíduos sólidos e nos benefícios da coleta seletiva.

Dezenas de alunos participaram da atividade, que apresentou orientações sobre como separar adequadamente o lixo e contribuir para a preservação do meio ambiente, fortalecendo as ações de coleta seletiva no município.

Durante a palestra, foram abordados temas como coleta seletiva e de resíduos orgânicos, tratamento e destinação final, tipos de resíduos, reciclagem, separação adequada, identificação dos coletores e os 5 Rs da sustentabilidade: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar. Também foi destacada a importância da conscientização ambiental.

A iniciativa tem como objetivo despertar a consciência ambiental entre crianças e adolescentes, além de mobilizar estudantes e educadores para que se tornem agentes multiplicadores de conhecimento. A proposta também busca manter a comunidade escolar informada sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento e a destinação adequada dos resíduos sólidos. As ações de educação ambiental contribuem ainda para o exercício da cidadania e para a redução da geração de resíduos, incentivando hábitos sustentáveis desde a infância.

Segundo o gestor de projetos socioambientais da COOCAMARJI e responsável pela palestra, Vilton Sanchotene Pinto Filho, a reciclagem começa com atitudes simples no cotidiano. “O processo de reciclagem começa em casa, nas escolas e no local de trabalho. Devemos apenas separar os resíduos em orgânicos e recicláveis. É importante que essa separação seja adequada, pois os resíduos, quando misturados, não podem ser reciclados. Observar os dias e horários da coleta, evitando que o lixo fique exposto por períodos muito longos, também pode contribuir”, explicou.

A vice-diretora da escola, professora Maria Helena, destacou a importância de levar informações que complementem o aprendizado dos estudantes. “Trabalhar a Educação Ambiental na escola é uma maneira de construir novos valores e novas relações sociais e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da comunidade. Ensinar como separar o lixo adequadamente é uma forma de promover o respeito pelo futuro das novas gerações”, ressaltou.

A parceria entre a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMEIA, e a COOCAMARJI reforça o compromisso com a educação ambiental e a formação de cidadãos mais conscientes sobre a importância da preservação dos recursos naturais e do descarte correto dos resíduos.