Ferramenta disponibilizada pelo governo de Rondônia amplia acesso a informações territoriais e fortalece gestão ambienta

Por Adenilson Florentino da Silva

Publicada em 10/11/2026 às 10h45

O governo de Rondônia disponibilizou no Geoportal (plataforma digital que reúne, organiza e disponibiliza informações geográficas e territoriais por meio de mapas interativos), o Extrato Ambiental Territorial, uma ferramenta que permite a elaboração automatizada de estudos preliminares sobre áreas de interesse em todo o território estadual.

A ferramenta foi criada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Geociências (Cogeo), com a funcionalidade de reunir informações de diferentes bases temáticas e apresentar os resultados em relatórios padronizados, com mapas, tabelas, áreas de interseção, percentuais, registros de monitoramento e identificação das fontes consultadas, permitindo que o usuário selecione a área de interesse por diferentes modalidades, como: consulta cadastral, processo minerário, desenho diretamente no mapa ou importação de arquivos geográficos.

A utilização da ferramenta não fica restrita a imóveis rurais previamente cadastrados, mas amplia as possibilidades de consulta e análise territorial por parte dos usuários e dos setores técnicos da Secretaria.

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS

O Extrato Ambiental foi desenvolvido para facilitar o acesso a informações geográficas que, anteriormente, poderiam exigir consultas individuais a diferentes bases de dados. E, com isso, contribui para reduzir etapas manuais, agilizar a triagem de demandas e subsidiar atividades de planejamento, monitoramento, fiscalização, regularização ambiental e avaliação preliminar de possíveis sobreposições territoriais, representando mais um avanço na infraestrutura de informações geográficas da Sedam, ampliando a autonomia das equipes técnicas, a rastreabilidade das informações e a eficiência dos processos de gestão ambiental.

O relatório gerado constitui um importante instrumento de apoio à tomada de decisões, sem substituir análises especializadas e avaliações técnicas específicas quando necessárias.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a utilização da tecnologia na integração de informações territoriais amplia a capacidade de planejar e executar políticas públicas ambientais, oferecendo mais agilidade e precisão no acompanhamento das condições ambientais e das transformações no território. “Para garantir uma gestão ambiental cada vez mais eficiente, precisamos conhecer o nosso território em profundidade e com o Extrato Ambiental, reunimos informações sobre recursos naturais, situação fundiária, atividades minerárias, áreas protegidas e indicadores de monitoramento ambiental em uma única ferramenta, o que permite ampliar a capacidade de planejamento, fiscalização e tomada de decisões, utilizando a tecnologia como aliada na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável do estado”, ressaltou.

POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO

O coordenador da Cogeo, Paulo Sergio Mendes dos Santos Junior, explicou que a ferramenta oferece diferentes formas de selecionar a área que será analisada. “É possível realizar a pesquisa a partir de um imóvel inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), utilizando seu código de identificação ou, conforme o perfil de acesso, os dados do titular, mas também é possível consultar processos minerários pelo número da Agência Nacional de Mineração (ANM), desenhar diretamente o perímetro no mapa ou importar um arquivo geoespacial. Essa flexibilidade amplia as possibilidades de utilização da ferramenta, permitindo que o cruzamento das informações ambientais seja realizado a partir de diferentes recortes territoriais, conforme a necessidade de cada análise técnica”.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, ao reunir informações de diferentes bases geográficas e apresentar, de forma organizada, os dados relacionados à área pesquisada, o Extrato Ambiental Territorial amplia a capacidade de análise da equipe técnica. “O grande diferencial dessa ferramenta é a capacidade de cruzar informações de diferentes bases geográficas e transformar esses dados em um relatório organizado, que permite identificar as características de cada área, possíveis sobreposições e informações relevantes para a gestão ambiental”.

Além de facilitar o trabalho dos técnicos, o sistema oferece mais agilidade e transparência às consultas, permitindo que as decisões sejam tomadas com base em informações geográficas integradas e nas fontes que dão sustentação a cada análise.