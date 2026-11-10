Com investimento de Ezequiel Neiva, lousas digitais ampliam recursos de ensino no distrito de Alto Guarajus, em Corumbiara

Por Alexandre Almeida

Publicada em 10/11/2026 às 10h50

A educação de Alto Guarajus ganhou um importante aliado com a chegada de lousas digitais à Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Luiz Benvenoto Dala Costa. O investimento, destinado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), tem representado um avanço para a comunidade escolar, ampliando o acesso à tecnologia e oferecendo novas possibilidades para o ensino e a aprendizagem dos alunosem Corumbiara.

O diretor da escola, Maucir Catulino, agradeceu ao parlamentar pela parceria e destacou os benefícios que os equipamentos já proporcionam à rotina escolar. “Agradeço ao deputado estadual Ezequiel Neiva pela parceria e por ter destinado essa emenda para o nosso município, possibilitando que nossa escola adquirisse essas telas digitais. Elas têm sido muito importantes para o aprendizado dos alunos e contribuem bastante no dia a dia, facilitando também o trabalho dos nossos professores”, ressaltou.

Maucir Catulino também enfatizou que o investimento representa um benefício direto para os estudantes e fortalece a estrutura educacional do distrito. Segundo ele, a iniciativa demonstra a importância de unir esforços para garantir melhores condições de ensino e o cumprimento dos dias letivos. O diretor ainda reconheceu a atuação de Ezequiel Neiva em outras áreas do município. “Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro, não apenas na educação, mas em todo o nosso município e também na zona rural, contribuindo com parcerias importantes para a melhoria das nossasestradas”, afirmou.

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, investir em educação significa olhar para o futuro e garantir que os estudantes tenham oportunidades cada vez melhores, independentemente de onde moram. “Fico muito satisfeito em contribuir com a educação de Alto Guarajus. Esse resultado é fruto de uma parceria importante com a Prefeitura de Corumbiara, que trabalha conosco para identificar as necessidades das escolas e transformar essas demandas em benefícios concretos para a população. Nosso compromisso é estar presente, ouvir as comunidades e buscar investimentos que façam a diferença na vida das pessoas”, destacou.



Ezequiel Neiva também ressaltou a importância de aproximar a tecnologia da sala de aula. “As lousas digitais são ferramentas que tornam as aulas mais dinâmicas, interativas e atrativas para os alunos. A tecnologia amplia as possibilidades de ensino, facilita o trabalho dos professores e contribui para despertar ainda mais o interesse das crianças pelo aprendizado. Queremos que os estudantes de Alto Guarajus tenham acesso a uma educação de qualidade, com estrutura e recursos que ajudem a preparar as novas gerações para o futuro”, concluiu.