Mosquini anuncia exoneração de comissionados, criação do “batalhão do agro” e mudanças na legislação ambiental: “Hoje quem tem valor é uma árvore”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/11/2026 às 09h34

“Hoje quem tem valor é uma árvore.” A declaração do deputado federal reeleito Lúcio Mosquini (PL) acompanhou o anúncio de mudanças na legislação ambiental que a equipe de transição prepara para o governo Marcos Rogério (PL). Na segunda parte da entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, o coordenador da transição afirmou que as regras atuais colocam a proteção das árvores acima das necessidades dos produtores rurais e de suas famílias.

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“Hoje quem tem valor é uma árvore. Tem mais valor do que um produtor rural. A família do produtor rural tem que ter valor e o Marcos Rogério vai fazer isso.”

Questionado por Robson sobre o valor da árvore em pé, Mosquini afirmou que a preservação continuará sendo uma prioridade e anunciou a meta de zerar o desmatamento em Rondônia. Defendeu concurso público para reforçar a equipe técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), simplificação do licenciamento e orientação aos produtores. Disse ainda que fraudes devem ser punidas e que a secretaria atuará contra quem desmatar ilegalmente.

“Nosso foco é desmatamento zero em Rondônia.” “A Sedam tem que ser amiga do produtor e amiga do empreendedor.”

Na segurança, o deputado anunciou a transformação do Batalhão de Polícia Ambiental em uma unidade de proteção ao produtor rural, chamada por ele de “batalhão do agro”. Segundo Mosquini, a atuação terá foco no enfrentamento a invasões de terras e crimes nas áreas rurais. A fiscalização ambiental será coordenada pela Sedam, que requisitará policiais militares para acompanhar as operações nos municípios. O parlamentar afirmou que o combate aos crimes ambientais continuará.

“Vai acabar. Ele vai virar batalhão de proteção ao produtor rural. Vai ser o batalhão do agro.”

Mosquini também anunciou que o início da gestão será marcado pela exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados e pela interrupção das cessões de servidores, que serão posteriormente reavaliadas caso a caso. Segundo ele, um levantamento entregue a Marcos Rogério identificou quase 800 agentes de segurança pública fora de suas funções de origem, incluindo profissionais das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e da área penitenciária. A prioridade, afirmou, será recompor o efetivo das forças de segurança.

“Todos os cargos serão exonerados. Todos. Todos. Sem nenhuma exceção. E as cedências também.”

As declarações dão sequência à discussão sobre meio ambiente abordada na primeira parte da entrevista, quando Mosquini defendeu a concessão das florestas públicas de Rondônia à iniciativa privada e afirmou: “Vamos privatizar todas”. Naquela ocasião, também questionou a geração de renda com a floresta preservada e classificou atividades como a extração de castanha, mel e açaí como subsistência. Na segunda parte, sustentou que aproximar o poder público dos produtores será o caminho para reduzir o desmatamento.

“Nós queremos zerar o desmatamento em Rondônia. Nós queremos ter destaque nacional contra o desmatamento. Agora a gente só consegue isso trazendo o produtor para o nosso lado.”

Assista na íntegra: