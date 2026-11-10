Após vitória de Lula, Rubio diz que EUA vão manter diálogo com o Brasil e cobra aprovação de indicado a embaixador

Por G1

Publicada em 10/11/2026 às 09h51

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta segunda-feira (9) que o governo de Donald Trump vai continuar mantendo contato com o governo brasileiro, apesar das divergências entre os dois países. A declaração foi feita durante a reunião de chanceleres do G7, em Paris, na França.

Questionado sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, dias após a reeleição do presidente Lula (PT), Rubio disse que pretende conversar com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, sobre os próximos passos da parceria entre os dois países.

"Vamos lidar com o governo brasileiro. Já lidávamos com ele antes", afirmou o secretário.

Rubio disse ainda que tem uma boa relação com Mauro Vieira. Por outro lado, o secretário de Estado norte-americano cobrou uma solução para o impasse envolvendo a indicação de Daniel Perez para o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil.

Perez foi escolhido pelo presidente Donald Trump para representar o governo americano em Brasília.

No entanto, a indicação ainda depende da aprovação do governo brasileiro, em um procedimento diplomático conhecido como "agrément".

"Temos um problema porque eles não permitiram que nosso embaixador entrasse no país. Isso é um problema. Danny Perez é nosso indicado. Isso precisa ser resolvido", afirmou Rubio.

O secretário disse esperar que o governo brasileiro autorize a entrada do indicado e argumentou que a situação prejudica a relação entre os dois países.

"Não achamos que isso estabeleça um bom-tom para a nossa relação. Eles têm um embaixador nos Estados Unidos, mas, em algum momento, esse desequilíbrio não pode continuar", declarou.

Impasse

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em 9 de novembro de 2026 — Foto: Brendan Smialowski/Pool via Reuters

A indicação de Perez foi feita por Trump em junho e aprovada pelo Senado dos Estados Unidos em agosto.

Pelas regras internacionais, porém, o processo só é concluído após o consentimento do país que receberá o representante diplomático. Sem essa autorização, o indicado não pode assumir oficialmente o cargo.

Segundo o blog da Ana Flor, a indicação de Perez causou mal-estar no governo brasileiro porque o anúncio foi feito antes de uma consulta reservada às autoridades brasileiras.

Tradicionalmente, a nomeação de um embaixador só é anunciada após o país anfitrião sinalizar que aceita a indicação.

No caso de Perez, o pedido de aval foi feito ao governo brasileiro mais de duas semanas após o anúncio da indicação pela Casa Branca.

Em agosto, os Estados Unidos anunciaram a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, em meio ao impasse diplomático.

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, ela pode permanecer no país e terá o visto renovado depois que o governo brasileiro aprovar a indicação de Perez para o cargo de embaixador.

À época, o Itamaraty repudiou a decisão americana e disse que as justificativas apresentadas pelo Departamento de Estado são "falsas". O ministério disse ainda haver interesse dos EUA em interferir nas eleições brasileiras.

Divergências comerciais

Como eleições nos EUA devem selar destino de Trump e futuro da relação com o Brasil em 4º mandato de Lula — Foto: Pablo PORCIUNCULA e Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

Rubio também mencionou questões comerciais como um dos pontos de divergência entre os governos brasileiro e americano.

Atualmente, Brasil e Estados Unidos negociam a retirada de uma série de taxas impostas pela Casa Branca contra produtos brasileiros importados pelos norte-americanos.

Embora tenha afirmado que não é o responsável direto pelas negociações comerciais, o secretário disse acompanhar de perto o assunto por considerar que as relações comerciais também afetam a política externa dos Estados Unidos.

O secretário disse ainda que existem diferenças entre as posições dos dois governos sobre outros temas, que ainda precisarão ser resolvidas.,