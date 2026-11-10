PM prende técnico em refrigeração vendendo drogas na zona leste

Uma ação de policiais do 5º Batalhão sob comando do sgt Machado na noite desta segunda-feira (09), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Santana em Porto Velho.
Segundo a PM, a equipe recebeu denúncias que um técnico em refrigeração estava comercializando entorpecentes em uma casa usada como boca de fumo e com apoio de outra guarnição fizeram abordagem do suspeito.
Com ele foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro e um pote de creatina, usada para aumentar o volume da droga.
O suspeito ainda teria resistido e foi contido com tiro de bala de borracha.
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