PM prende técnico em refrigeração vendendo drogas na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 10/11/2026 às 09h50

Uma ação de policiais do 5º Batalhão sob comando do sgt Machado na noite desta segunda-feira (09), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Santana em Porto Velho.

Segundo a PM, a equipe recebeu denúncias que um técnico em refrigeração estava comercializando entorpecentes em uma casa usada como boca de fumo e com apoio de outra guarnição fizeram abordagem do suspeito.

Com ele foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro e um pote de creatina, usada para aumentar o volume da droga.

O suspeito ainda teria resistido e foi contido com tiro de bala de borracha.