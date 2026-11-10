Foragido condenado a 29 anos em regime fechado é capturado pela PM

Por rondoniatual.com

Publicada em 10/11/2026 às 08h30

O tirocínio policial foi decisivo para a captura de um foragido da Justiça na noite desta segunda-feira (9 de novembro de 2026), no bairro Jardim dos Imigrantes, em Ji-Paraná (RO).

A prisão foi realizada por uma guarnição da Polícia Militar composta pelo sargento PM Wenderson e pelo cabo PM Viana, que conseguiu localizar e prender um homem identificado como Edson, conhecido pelo apelido de “Coquinho”.

Durante a abordagem, o suspeito ainda tentou despistar os militares, apresentando-se com outro nome na tentativa de esconder sua verdadeira identidade e escapar da prisão.

No entanto, a experiência e a atenção dos policiais fizeram a diferença. Edson foi reconhecido pela equipe, que descobriu sua verdadeira identidade e confirmou sua condição de foragido da Justiça.

Segundo as informações repassadas, Edson teria 29 anos de pena a cumprir em regime fechado, além de envolvimento em diversas ocorrências criminais, incluindo crimes de roubo, previstos no artigo 157 do Código Penal.

A tentativa de enganar a guarnição não teve sucesso. O homem foi detido e deverá permanecer à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais.

Com a ação, a Polícia Militar de Ji-Paraná retirou de circulação mais um procurado pela Justiça, reforçando o trabalho de combate à criminalidade no município.