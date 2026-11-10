Energisa Rondônia abre vagas de emprego e estágio em cinco municípios. Inscrições terminam a partir desta quinta-feira (12)

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 10/11/2026 às 08h20

A Energisa Rondônia está com seis oportunidades de emprego e estágio abertas em cinco municípios do estado: Porto Velho, Ariquemes, Alto Paraíso, Monte Negro e Chupinguaia. As vagas contemplam funções técnicas, operacionais e de estágio, com prazos de inscrição que começam a encerrar nesta quinta-feira (12 de novembro) e seguem até segunda-feira (16), conforme o cargo.

A primeira oportunidade a encerrar as inscrições é para Técnico de Alta Tensão, em Porto Velho, no dia 12. Já os interessados na vaga de Estagiário de Nível Superior, também na capital, têm até sexta-feira (13) para se candidatar. Para o cargo de Eletricista de Distribuição I, com oportunidades em quatro municípios do interior, as inscrições seguem até segunda-feira (16).

Para a vaga de estágio, podem participar estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Recursos Humanos e áreas afins, que estejam cursando a partir do 3º período e tenham disponibilidade de horário pela manhã ou à tarde.

Além de remuneração compatível com o mercado e oportunidades de desenvolvimento profissional, a Energisa oferece aos colaboradores um pacote de benefícios que inclui planos de saúde e odontológico para o profissional e sua família, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados, vale-alimentação e/ou refeição, auxílio-creche e programas de qualidade de vida.

“Nosso time é formado por homens e mulheres. Aqui todos são muito bem-vindos! Acreditamos na força da diversidade e da pluralidade para gerar inovação e atingir resultados. Por isso, é importante destacar que todas as oportunidades estão abertas para homens e mulheres. Nossa orientação é que os interessados confiram os requisitos de cada vaga e não deixem a inscrição para a última hora”, afirma Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia.

Confira as vagas disponíveis e os prazos de inscrição

Inscrições até 12 de novembro (quinta-feira)

Porto Velho: Técnico de Alta Tensão

Inscrições até 13 de novembro (sexta-feira)

Porto Velho: Estagiário(a) de Nível Superior – Administração, Ciências Contábeis, Direito, Recursos Humanos e áreas afins

Inscrições até 16 de novembro (segunda-feira)

Chupinguaia: Eletricista de Distribuição I

Alto Paraíso: Eletricista de Distribuição I

Ariquemes: Eletricista de Distribuição I

Monte Negro: Eletricista de Distribuição I

Os requisitos, as atividades e as etapas de seleção estão disponíveis nos links de cada vaga. Para participar, o candidato deve acessar o anúncio da oportunidade desejada e concluir a inscrição dentro do prazo indicado. As inscrições são gratuitas.