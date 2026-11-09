Prefeitura anuncia sorteio de moto Yamaha zero quilômetro no Natal Porto Velho Luz 2026

Por Carla Maia

Publicada em 09/11/2026 às 17h07

Já imaginou começar 2027 com uma motocicleta zero quilômetro na garagem? Neste Natal, essa possibilidade poderá se tornar realidade para um dos participantes do Natal Porto Velho Luz 2026. A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Bingool Motos, realizará o sorteio de uma Yamaha ZR Hybrid Connected, modelo 2026/2027, no dia 25 de dezembro, a partir das 20h, no Parque da Cidade.

A novidade foi anunciada pelo prefeito Léo Moraes, que apresentou a motocicleta e convidou os moradores a participarem da ação. O sorteio integra a programação natalina do município e promete acrescentar mais uma atração à noite de Natal, reunindo famílias e visitantes no Parque da Cidade.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo aplicativo PVH+. No dia do sorteio, também haverá atendimento presencial no parque para orientar os interessados e auxiliar quem precisar de ajuda com o cadastro.

SAIBA COMO PARTICIPAR E CONCORRER À MOTOCICLETA

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e realizar a inscrição, sendo permitido apenas um cadastro por CPF.

Quem já possui o aplicativo PVH+ pode acessar a plataforma e fazer a inscrição. Quem ainda não utiliza o aplicativo deve baixá-lo no celular e realizar o cadastro para participar.

No dia 25 de dezembro, os inscritos deverão comparecer ao Parque da Cidade e realizar o check-in presencial por meio dos QR Codes que estarão distribuídos pelo espaço.

Para auxiliar os participantes, haverá uma tenda de atendimento do PVH+ no parque, com uma equipe preparada para orientar sobre o funcionamento do aplicativo e ajudar na realização do cadastro.

É importante destacar que apenas a inscrição não garante a participação no sorteio. Para concorrer à motocicleta, será obrigatório realizar o check-in presencial e permanecer no Parque da Cidade no momento do sorteio, previsto para as 20h.

Prefeito Léo Moraes destaca parceria com a iniciativa privada para ampliar as atrações do Natal Porto Velho Luz 2026

CONFIRA AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DO SORTEIO

Prêmio: uma motocicleta Yamaha ZR Hybrid Connected 2026/2027, zero quilômetro.

Data: 25 de dezembro de 2026.

Horário: a partir das 20h.

Local: Parque da Cidade, em Porto Velho.

Idade mínima: 18 anos completos.

Inscrição: pelo aplicativo PVH+.

Limite: uma inscrição por CPF.

Participação: realização obrigatória de check-in presencial pelos QR Codes disponíveis no parque e presença no momento do sorteio.

PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA FORTALECE O NATAL PORTO VELHO LUZ

A parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Bingool Motos demonstra a participação da iniciativa privada na ampliação das atrações oferecidas à população durante as festividades de fim de ano.

A iniciativa também dá continuidade a uma ação que marcou a edição do Natal Porto Velho Luz 2025, quando a programação contou com atividades voltadas à participação das famílias e dos visitantes.

O prefeito Léo Moraes reforçou o convite para que a população participe da ação.

“Já imaginou começar 2027 com essa moto zero na garagem? Corre e se inscreve!”, destacou o prefeito.

Além das atrações natalinas, o evento representa uma oportunidade de reunir famílias, valorizar as tradições e movimentar a economia local, beneficiando comerciantes e empreendedores durante o período de festividades.

Os interessados já podem realizar a inscrição pelo aplicativo PVH+ e se preparar para participar do sorteio no dia 25 de dezembro, a partir das 20h, no Parque da Cidade.