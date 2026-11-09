Serviços de tapa-buracos avançam nos bairros Conceição e Cidade Nova

Por Letícia Regis

Publicada em 09/11/2026 às 17h10

Quem passa diariamente pelas ruas de Porto Velho sabe que uma via em boas condições faz diferença na rotina. É por esses caminhos que moradores seguem para o trabalho, crianças vão à escola, comerciantes recebem clientes e famílias se deslocam pela cidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta segunda-feira (9), novos serviços de tapa-buracos em diferentes pontos da capital.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) atuam na rua Governador Valadares, no bairro Conceição, e na rua Geraldo Siqueira, no bairro Cidade Nova, com a recuperação dos trechos que apresentam desgaste no pavimento.

A ação integra o trabalho contínuo de manutenção da malha viária realizado pela Prefeitura, que busca atender às necessidades de cada região e recuperar pontos que dificultam a circulação de veículos e pedestres. O serviço de tapa-buracos também contribui para reduzir riscos no trânsito, preservar o pavimento e evitar que pequenos danos se agravem.

Para o prefeito Léo Moraes, cuidar da infraestrutura significa estar atento às necessidades que fazem parte do cotidiano da população.

“Quando a Prefeitura recupera uma rua, não está apenas fazendo um reparo no asfalto. Está melhorando o caminho de quem sai de casa todos os dias para trabalhar, estudar, levar os filhos à escola ou realizar suas atividades. É um serviço essencial e que precisa acontecer de forma contínua, chegando aos bairros e melhorando a vida das pessoas.”

Equipes da Seinfra intensificam a manutenção viária para melhorar a trafegabilidade e a segurança nos bairros

A recuperação dos trechos danificados permite melhorar as condições de tráfego e reduzir os transtornos enfrentados por quem utiliza essas vias. O trabalho também faz parte da manutenção necessária para conservar o asfalto e evitar o agravamento dos problemas existentes.

TRABALHO CONTÍNUO NOS BAIRROS

A atuação da Seinfra não se limita aos serviços de recuperação asfáltica. As equipes municipais trabalham em diferentes frentes de manutenção, incluindo limpeza de vias e canais, drenagem, instalação de manilhas, roçagem, patrolamento, encascalhamento e outras intervenções necessárias para a conservação da cidade.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destacou que a presença das equipes nos bairros permite identificar as condições das vias e atender os pontos que necessitam de intervenção.

“Nosso trabalho é diário e envolve diferentes serviços de manutenção. Estamos percorrendo os bairros, identificando as necessidades e levando as equipes para os locais que precisam de atendimento. O tapa-buraco é uma dessas ações importantes, porque melhora a trafegabilidade e traz mais segurança para quem utiliza as ruas todos os dias. Vamos continuar avançando com esse trabalho em diferentes regiões de Porto Velho”, disse.

A manutenção viária é realizada conforme as condições encontradas pelas equipes e as demandas identificadas em cada região. Além da recuperação dos trechos danificados, os serviços buscam preservar as vias e melhorar as condições de deslocamento da população.

A Seinfra segue com o cronograma de manutenção em diferentes pontos da capital, de acordo com as necessidades identificadas nos bairros