Prefeitura premia servidores e estagiários que transformam boas ideias em projetos para Porto Velho

Por Letícia Regis

Publicada em 09/11/2026 às 17h13

A criatividade, o compromisso e a vontade de fazer diferente também fazem parte da construção de uma cidade melhor. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho lançou duas iniciativas voltadas à valorização de servidores e estagiários: o Prêmio Servidor de Valor e o Prêmio Inova Estagiário PVH. As ações têm como objetivo reconhecer projetos e boas ideias que possam contribuir para o desenvolvimento da administração pública e para a transformação da capital.

As premiações contemplam categorias individuais e em grupo, com valores que chegam a R$ 3 mil, além de troféu e cerimônia de reconhecimento. A proposta é incentivar os profissionais que atuam diariamente na Prefeitura a apresentarem soluções, projetos e iniciativas nas áreas social, cultural e administrativa, capazes de gerar resultados positivos para o município.

As próprias secretarias municipais terão participação na escolha dos melhores projetos, valorizando iniciativas que surgem dentro dos diferentes setores da administração e que podem se tornar referência para outras áreas.

Para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Administração (Semad), Antônio Figueiredo, a iniciativa representa uma oportunidade de reconhecer quem contribui com novas ideias para melhorar os serviços públicos.

Léo Moraes afirma que premiação busca valorizar servidores, reconhecer boas ideias e incentivar a inovação na administração municipal

“Queremos valorizar boas iniciativas referentes à administração dentro do trabalho, propostas relacionadas às questões processuais dentro da Prefeitura, e mais. Então, os participantes podem ganhar nas duas categorias uma premiação pecuniária”.

Incentivo também para quem está começando

O Prêmio Inova Estagiário PVH é destinado exclusivamente aos estudantes que ocupam vagas de estágio na Prefeitura. A iniciativa busca estimular a criatividade de quem está dando os primeiros passos no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, reconhecer que os jovens também têm muito a contribuir com a administração pública.

Para Antônio Figueiredo, essa troca acontece nos dois sentidos. O estagiário chega à Prefeitura para aprender, mas também traz conhecimentos, perspectivas e novas formas de enxergar os desafios do dia a dia.

“Nós sabemos que muito além do que o estagiário chega em algum lugar para aprender, a administração também aprende com eles. Então, esse segue sendo nosso objetivo, que é valorizar essas ideias e colocá-las em prática”, afirmou o secretário.

Reconhecimento que vai além da premiação

Antônio Figueiredo defende valorização de boas ideias e iniciativas dos servidores

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reconhecer os profissionais que fazem parte da administração municipal é também uma forma de estimular uma cultura de inovação e participação dentro do serviço público.

“Pela primeira vez na gestão, estamos premiando de maneira pecuniária, com troféu, cerimônia e valores em dinheiro. Nosso objetivo vai além de motivar o servidor. É valorizar as iniciativas sociais, reconhecer quem tem boas ideias e mostrar que cada pessoa pode contribuir para melhorar Porto Velho”, destacou o prefeito.

Mais do que uma competição, os prêmios representam um espaço para que servidores e estagiários compartilhem experiências e apresentem soluções que possam ser aproveitadas pela administração municipal. São ideias que nascem da rotina, da observação dos problemas e, principalmente, da vontade de encontrar novos caminhos.

As inscrições para as premiações foram prorrogadas e os servidores têm até a próxima quarta-feira (11) para participar por meio de suas secretarias. A Prefeitura reforça o convite para que os profissionais aproveitem a oportunidade de apresentar seus projetos e mostrar que boas iniciativas podem fazer a diferença.

Para os estagiários, o Inova Estagiário PVH também representa uma oportunidade de desenvolver ainda mais a criatividade, colocar conhecimentos em prática e participar ativamente da construção de uma administração mais inovadora.

A expectativa é que cada ideia apresentada possa contribuir, de alguma forma, para a evolução dos serviços públicos e para a transformação de Porto Velho, mostrando que o futuro da cidade também é construído por quem acredita, participa e encontra novas maneiras de fazer acontecer.