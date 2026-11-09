Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Alex Redano assume o Governo de Rondônia

Por Mateus Andrade

Publicada em 09/11/2026 às 16h46

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), assumiu nesta segunda-feira (9) o comando do Governo de Rondônia. Ele exercerá interinamente a função de governador por 11 dias, durante a ausência do titular, Coronel Marcos Rocha, que viaja à Turquia para cumprir agenda internacional.

Com a transmissão temporária do cargo, Alex Redano passa a exercer as atribuições de chefe do Poder Executivo estadual, ficando responsável pela condução administrativa e política do Estado no período.

O exercício temporário do Governo de Rondônia representa um momento importante na trajetória política de Alex Redano. Presidente do Legislativo estadual por dois mandatos, ele assume o mais alto cargo do Executivo rondoniense, seguindo a linha sucessória prevista na Constituição Estadual.

Alex Redano foi chamado a assumir o cargo de governador em outras oportunidades, mas devido ao impedimento legal em período eleitoral, coube ao presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, assumir interinamente o Governo durante algumas viagens anteriores de Marcos Rocha.

Durante os 11 dias de interinidade, Alex Redano terá a responsabilidade de conduzir os atos administrativos e as decisões próprias do cargo de governador.

Marcos Rocha permanece como governador titular e, ao término do período de afastamento, reassume o Executivo estadual.

foto: Thyago Lorentz