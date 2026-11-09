Márcia Goldschmidt revela medo de morrer após cirurgia no coração

Por ig

Publicada em 09/11/2026 às 16h32

Márcia Goldschmidt falou sobre o susto que passou na última semana após descobrir um grave problema de saúde, que a levou a passar rapidamente por uma cirurgia no coração. A ex-apresentadora da Band disse que teve medo de morrer: "Passou um monte de coisa pela minha cabeça".

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, Márcia relembrou o momento de choque: "Você está vivendo normalmente, de repente você fala: 'Peraí, minha vida pode acabar daqui a pouco!'. Poderia ter acabado", disse.

Após morar por 15 anos na Europa, entre Portugal e Espanha, Márcia decidiu voltar para o Brasil. Depois de chegar ao país, ela resolveu fazer um procedimento nos seios. Foi então que descobriu uma obstrução em uma artéria do coração, que dificultava a circulação do sangue.

"O médico me pediu exames de sangue, normais, que todo médico faz. Fiz os exames, ele falou: 'Eu vou querer um teste ergométrico'. Fiz o tal do teste ergométrico, tranquila. Então, não senti nada demais. Acabei, falei para o técnico: 'Foi tudo bem?'. Ele falou: 'Teve um pico aqui, mas vou colocar no relatório'", disse a apresentadora.

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A comunicadora precisou passar por uma angioplastia, procedimento no qual um pequeno balão é inflado dentro da artéria para permitir a passagem do sangue. Depois, foi colocado um stent para manter o canal aberto.

Márcia disse que sua mãe morreu durante um procedimento semelhante e, por isso, teve medo de partir: "Minha mãe morreu num procedimento desses. Então, o meu medo era muito maior do que simplesmente alguém entrando dentro do meu coração e olhando lá dentro", pontuou.

Questionada sobre o episódio, Márcia disse que pretende passar mais tempo no Brasil: "Então, depois dessa experiência, vai ficar difícil ir embora. Porque eu fico pensando: 'A vida pode acabar a qualquer momento'. Eu não sei se eu quero acabar a minha vida longe do meu país. Mas quero viver muito, gente, pelo amor de Deus, ainda tenho muito estresse para passar", pontuou.

Quem é Márcia Goldschmidt?

Nascida em uma família humilde, Márcia Goldschmidt começou a trabalhar ainda na infância . Ganhou notoriedade nacional em 1997, quando participou de uma seleção do SBT que procurava uma mulher para ser a versão brasileira da apresentadora de TV norte-americana Ricki Lake.

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Reprodução/Instagram

Márcia Goldschmidt é internada mas não revela diagnóstico.

Márcia concorreu e venceu a seleção . Então, foi criado o programa "Márcia", que ficou no ar até agosto de 1998. Ela chegou a ser sondada duas vezes pela TV Globo enquanto ainda estava no SBT, mas recusou os convites.

Na TV de Silvio Santos (1930-2024), também apresentou o Programa Livre, em um rodízio de apresentadores após a saída de Serginho Groisman para a TV Globo.

Em 2000, migrou para a TV Gazeta e, em 2001, para a Band, onde fez sucesso com programas como "Hora da Verdade", "Jogo da Vida" e "Márcia".

Márcia ficou no canal dos Saad por nove anos, deixando a emissora em 2010 para morar em Portugal e realizar o sonho de ser mãe . Aos 50 anos, engravidou.