Prefeitura de Jaru realiza 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; evento reuniu 200 participantes

Por Assessoria

Publicada em 09/11/2026 às 16h30

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, realizou na última sexta-feira (06) a 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema “Fortalecendo o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente e a democracia participativa”.

O evento aconteceu na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e reuniu 200 participantes, entre estudantes, representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos governamentais. Durante a programação, os participantes debateram e construíram propostas voltadas ao aprimoramento das políticas públicas e ao fortalecimento da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente no município.

A primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, ressaltou a importância da integração entre os diferentes setores envolvidos na defesa e garantia dos direitos desse público. “A conferência é um momento de diálogo e construção coletiva, no qual gestores públicos, profissionais, representantes de instituições, sociedade civil e, principalmente, crianças e adolescentes têm a oportunidade de contribuir para a melhoria das políticas públicas aplicadas no município”, destacou.

A presidente do CMDCA e secretária executiva da Semdes, Danieli Aline Nery, também enfatizou a importância da participação das famílias, da sociedade e do poder público na construção de políticas voltadas à infância e à adolescência. “Isto é democracia participativa: ouvir a população e permitir que o cidadão tenha voz ativa em espaços que discutem e decidem políticas que impactam diretamente sua vida”, afirmou.

Também participaram da conferência o prefeito Jeverson Lima, a vereadora e procuradora especial da Mulher, Sthella Almeida, o defensor público, Dr. Lucas Couto, a representante do Conselho Tutelar, Etel Munira, o representante do 8º Batalhão da Polícia Militar, sargento Igor, o membro do Conselho Fiscal da Associação Comercial e Industrial de Jaru - ACIJ, Ivanderlã Lelis, e a representante das crianças e adolescentes, Marina Araújo.