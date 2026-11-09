Joe Biden declara que câncer vai limitá-lo a promover livro de memórias

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 09/11/2026 às 16h23

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, 83, declarou neste domingo (8), por meio de sua conta no X, que não poderá promover seu novo livro, "Promise Me, America", tanto quanto gostaria, devido ao tratamento contra um câncer de próstata. A obra tem lançamento previsto para 17 de novembro.

"Alguns dias são melhores do que outros. Isso não me impediu de seguir em frente. Mas às vezes me atrasa. Isso significa que, infelizmente, não poderei ter tantas conversas sobre meu livro quanto gostaria. No entanto, tenho esperança de que as palavras na página falem por si mesmas", disse o ex-presidente.

Biden falou na publicação sobre a obra, que abordará, segundo ele, seus anos como presidente e os desafios do cargo.

"Trata-se de quem somos como nação. Do que defendemos. E do papel dos Estados Unidos no mundo. Acima de tudo, trata-se da minha fé no povo americano e na grande experiência americana de autogoverno e democracia", completou.

O político também agradeceu a seus seguidores pelas orações, "palavras gentis e votos de melhoras" que vem recebendo. "Meus médicos continuam otimistas com a minha resposta ao tratamento", afirmou.

Em setembro, o ex-presidente anunciou que o tratamento contra o câncer de próstata havia funcionado conforme o esperado e que seu caso estava controlado pelos médicos.

"Sou profundamente grato aos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que ajudaram a controlar meu câncer e que continuam cuidando tão bem de mim. A habilidade, dedicação e compaixão deles significam muito", publicou o ex-presidente.

Biden havia revelado, em maio de 2025, menos de quatro meses após deixar a Casa Branca, que fora diagnosticado com uma "forma agressiva" de câncer de próstata.

Em outubro daquele ano, um porta-voz do democrata disse que ele estava recebendo radioterapia como parte do plano de tratamento.

"O tratamento de radioterapia do outono passado funcionou como esperado, e continuo fazendo as coisas que me importam, como terminar minhas memórias", disse agora o político