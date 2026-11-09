Giullia Buscaccio exibe marquinha de biquíni e arranca elogios

Por IG

Publicada em 09/11/2026 às 16h37

A atriz Giullia Buscaccio, de 29 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece aproveitando uma praia do Rio de Janeiro. Nas imagens, a artista surge usando diferentes modelos de biquíni, em várias cores, para estrelar uma campanha publicitária.

Os registros também destacaram o bronzeado da atriz, com a marquinha em evidência. Nos comentários da publicação, Giullia recebeu uma série de elogios de amigos e seguidores. “Lindaaaa”, escreveu Karina Sato, irmã de Sabrina Sato. “Amooo que temos o mesmo gosto”, comentou Keh Correia. Já Giovanna Lancellotti resumiu: “Perfeitaaaa”.

Publicidade

Entre os fãs, os elogios também se multiplicaram. “Um absurdo ser tão linda assim”, escreveu uma seguidora. “Toda maravilhosa”, disse outra. “Uma das mulheres mais lindas desse país”, afirmou outro internauta.

Foto: Reprodução Instagram

1/6

Protagonista de nova novela do Globoplay

Além de movimentar as redes sociais, Giullia Buscaccio se prepara para um novo desafio na carreira. A atriz será a protagonista de "Vida Dupla", nova novela do Globoplay, escrita por Ricardo Linhares e prevista para ter 40 capítulos. A produção reúne elementos de romance, drama e ação.

Na trama, ambientada no Rio de Janeiro, Giullia interpretará Carolina, uma jovem movida pelo desejo de descobrir a verdade e se vingar do homem que considera responsável pela morte de sua mãe. Para se aproximar do alvo, dono de um prestigiado escritório de advocacia, a personagem consegue um emprego no local e passa a colocar seu plano em prática.

A situação, porém, ganha novos contornos quando Carolina se apaixona por Lucas, personagem de Filipe Bragança, sem saber inicialmente que ele é filho do homem contra quem ela busca vingança. O romance coloca a protagonista diante de um conflito entre seus sentimentos e o objetivo que a levou até o escritório. "Vida Dupla" terá direção artística de Noa Bressane, com gravações previstas para começar em dezembro.