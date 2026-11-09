Aos 90 anos, Dedé Santana descarta aposentadoria e expõe futuro

Por IG

Publicada em 09/11/2026 às 16h48

Aos 90 anos, Dedé Santana não pensa em se aposentar. Com uma carreira que começou ainda na infância, o humorista segue trabalhando e já prepara novos projetos. Um deles é o filme Para Sempre Trapalhão, que vai contar sua trajetória artística e momentos importantes de sua história.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, exibida no último domingo (8), Dedé falou sobre a relação com a profissão e os planos para o futuro.“No meu filme, a minha história, ela se cruza com toda a cultura do país e com a história do país”, afirmou.

Filho de uma contorcionista e de um palhaço, o artista praticamente nasceu no circo. Ele estreou no picadeiro aos três meses de vida, ainda no colo da mãe, e aos sete anos já trabalhava como palhaço.

Ao longo da carreira, também construiu uma trajetória marcante na televisão e no cinema, especialmente com o grupo Os Trapalhões.

Dedé Santana prepara filme sobre sua vida

O longa, intitulado Para Sempre Trapalhão, está em fase de preparação do roteiro e deve retratar a trajetória do humorista, desde os primeiros contatos com o circo até os momentos marcantes de sua carreira.

Em entrevista anterior ao Encontro com Patrícia Poeta, em julho desse ano, Dedé explicou que a produção terá foco na vida profissional, e não em sua intimidade.

Na ocasião, ele também contou que outros atores vão interpretá-lo em diferentes fases da vida e que sua participação ficará para o final do filme. A direção será de Felipe Cunha, enquanto o roteiro será assinado por Victor Lustosa e pelo próprio diretor. Até o momento, não há previsão de estreia divulgada.

Além do projeto para o cinema, Dedé continua ligado ao universo circense. Em 2015, foi nomeado embaixador do circo no Brasil e segue participando de espetáculos, dividindo o picadeiro com artistas de outras gerações.

Durante entrevista ao gshow, publicada no mês passado, Dedé falou sobre a relação de mais de seis décadas com Renato Aragão, o eterno Didi. O humorista destacou a importância do amigo em sua trajetória e fez questão de diferenciar a parceria profissional da relação pessoal entre os dois.

“É meu irmão, não um colega”, afirmou Dedé ao falar sobre Renato. Os dois fizeram história em Os Trapalhões, ao lado de Mussum e Zacarias, formando um dos grupos de humor mais conhecidos da televisão brasileira.

Na mesma conversa, Dedé relembrou com carinho os companheiros que já morreram. Sobre Mussum, contou que os dois tinham uma relação próxima e que o amigo costumava frequentar sua casa. Também comentou da saudade que sente da convivência com os integrantes do grupo.

Já na entrevista ao Domingo Espetacular, o artista voltou a recordar os antigos parceiros e se emocionou ao falar de Zacarias e Mussum.