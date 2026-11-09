Deputada Gislaine Lebrinha destaca R$ 500 mil para aquisição de ônibus para o IFRO de Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 09/11/2026 às 16h43

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) destacou, em publicação nas redes sociais, investimentos voltados ao fortalecimento da educação em Cacoal. A parlamentar informou a destinação de R$ 500 mil para a aquisição de um ônibus novo e de R$ 30 mil para pesquisas no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), além de mencionar investimentos em tecnologia e inovação.

Segundo a deputada, os recursos contribuem para ampliar as oportunidades de ensino e oferecer melhores condições aos estudantes e profissionais da educação. “Investir em educação é investir no futuro!”, afirmou na postagem.

Ao apresentar os investimentos, Lebrinha ressaltou a importância de apoiar a estrutura educacional e a produção de conhecimento no município. A aquisição do veículo e o incentivo às pesquisas integram as ações destacadas pela parlamentar para fortalecer o ensino em Cacoal.

“Cada conquista representa mais oportunidades, conhecimento e desenvolvimento para nossa população”, declarou. Na mensagem, a deputada relacionou o apoio à educação à ampliação das perspectivas de formação e ao desenvolvimento local.

Lebrinha reafirmou a continuidade do trabalho parlamentar em favor da educação no município. “Seguimos trabalhando para construir um futuro com mais educação e transformação para Cacoal!”, concluiu.